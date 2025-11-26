Talentovaná Slovenka stále neverí v zisk medaily. Chce sa ďalej zdokonaľovať

Lucia Piliarová sa postarala o najvýznamnejší úspech slovenskej športovej gymnastiky za uplynulé roky.
Na juniorských majstrovstvách sveta vo filipínskej Manile si okrem desiateho miesta z viacboja vybojovala na bradlách striebornú medailu.
Pre stále ešte len 14-ročnú reprezentantku je tento úspech správnym impulzom do ďalšej kariéry a zároveň môže na Slovensku pomôcť k rozvoju športovej gymnastiky.
Piliarová zaujala nedávno svojimi výkonmi už na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF), ale na svetový šampionát cestovala so skromnými ambíciami. „Ešte sama tomu neverím, že mám medailu.
VIDEO: Lucia Pilliarová po návrate z MS juniorov
Pomaličky si to budem uvedomovať
Je možné, že až teraz si to budem tak pomaličky uvedomovať. Prvý deň, keď som mala kvalifikáciu, tak som bola asi najviac v strese. Ďalší deň som bola menej v strese a na bradlách som už nebola vôbec v strese.
Filipínčanky výrazne povzbudzovali, tak ma to trochu vyrušovalo, keďže to bolo aj tak nízko. Bolo teda lepšie, keď som mala slúchadlá,“ zhodnotila reprezentantka Slovenska svoje dojmy.
Aj napriek nie ideálnej príprave, ktorú sprevádzali choroby a zranenia, sa však reprezentantka Slovenska dokázala presadiť medzi svetovou špičkou už výsledkami v kvalifikácii.
Na prvej veľkej svetovej súťaži napokon skončila Piliarová vo finále viacboja na desiatej priečke, ale práve na bradlách preukázala svoj potenciál.
Ten naplnila vo finále disciplíny, známka 13,800 bodu znamenala zisk striebra. „Na EYOF si spomínam veľmi dobre, ako družstvo sme tam boli strieborné a to isté som si odniesla z Manily.
V príprave som mala prepnuté koleno, ale zotavila som sa z toho a potom to už bolo dobré. Vždy som s pani trénerkou telefonovala, aj keď tam s nami nebola a povedala mi, čo mám robiť,“ vyjadrila sa pre TASR Piliarová.
VIDEO: Lucia Pilliarová po návrate z MS juniorov
Medaila je v správnych rukách
Členku KŠG Detva pochválila za vystúpenie na majstrovstvách sveta aj jej trénerka Katarína Krekáňová: „Tento výsledok považujem za top v mojej kariére, pretože sa robil v ťažkých amatérskych podmienkach.
Cesta bola o rodičoch, klube a niečo o federácii, preto si to o to viac vážim. Dúfam, že takéto výsledky ešte Slovenská gymnastická federácia bude mať.
Pre mňa je to memento, že aj slovenskí tréneri dokážu robiť výsledky na obrovskej úrovni, takže treba im dať len dôveru, šancu a podporiť ich.
Uvidíte, že niekde sa objavia slovenské talenty, len musíme byť zomknutejší. KŠG Detva už doniesol z Osijeku tri medaily, teraz sa mi tak potvrdili prognózy, že Piliarová má na medailu.
Sme šťastní, Lucia má danosť v tom, že je strašný ´dríč´. Keď s ňou pracujem, tak nikdy mi nepovedala nie.
Myslím si, že medaila je v správnych rukách, pretože nik tak nedrel na Slovensku. Ja som rada, že som mohla byť pri tom a pomáhala som jej od ôsmich rokov rásť. Je to výsledok všetkých. Gymnastika na Slovensku žije, treba jej dať trochu väčší priestor.“
VIDEO: Trénerka Katarína Krekáňová
Piliarová sa postarala o jeden z najväčších úspechov slovenskej športovej gymnastiky v ére samostatnosti.
Štrnásťročná nádej je prísľubom do budúcna a práve jej výsledok môže dopomôcť k zviditeľneniu športovej gymnastiky.
„To, čo sa tu teraz udialo, tak to nie je náhodný výsledok. Je to systémová práca celej skupiny okolo trénerky Katky Krekáňovej, ktorá dokázala zabezpečiť celú prípravu.
Dievčatá pripravuje svedomito s našim jasným cieľom - dostať sa na olympiádu. Je tam obrovská šanca. Zväz zabezpečuje osem športov, čiže zabezpečiť kompletnú prípravu pre jeden šport je nemožné.
Chcem sa ďalej zdokonaľovať
Pomáha Národné športové centrum, Slovenský olympijský a športový výbor. Keď sa chceme dostať na olympiádu, tak je potrebná väčšia podpora.
Máme skvelú slovenskú trénerku, ktorú nám závidí celý svet.
Za každú cenu chceme pomáhať, ale sme limitovaní. Chceme ísť na olympiádu, chceme nosiť Slovensku medaily,“ uviedol prezident Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) Ľuboš Vilček.
VIDEO: Prezident SGF Ľuboš Vilček
Pre najmladšiu členku Juniorského olympijského tímu sú dosiahnuté výsledky impulzom do kariéry, ktorá je stále ešte len na svojom začiatku.
„Chcem sa ďalej zdokonaľovať a chcem dosiahnuť čo najlepšie výsledky.
V najbližších týždňoch ma čaká asi česká liga, pôjdem tam pomáhať,“ dodala Piliarová k najbližším cieľom a ambíciám.