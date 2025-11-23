Slovenka predviedla famózny výkon. V juniorskom finále na MS vybojovala cenný kov

Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová získala striebornú medailu na bradlách na tretích majstrovstvách sveta juniorov vo filipínskej Manile.
Zverenka Kataríny Krekáňovej z KŠG Detva dostala za svoje cvičenie v nedeľňajšom finále bradiel známku 13,800 bodu.
Zlato si s náskokom 133 tisícin vybojovala nezávislá športovkyňa Milana Kajumovová (13,933 b), bronz získala Američanka Caroline Moreauová (13,333).
Piliarová, ktorá tak dosiahla jeden z najväčších úspechov slovenskej športovej gymnastiky v histórii, mala vo finále bradiel najvyššie hodnotené predvedenie zo všetkých ôsmich adeptiek (8,300 b., Kajumovová 7,833).
Ale v prospech jej premožiteľky rozhodla obťažnosť (6,100 v porovnaní s 5,500). Informovala o tom na svojom webe Slovenská gymnastická federácia (SGF).
Ešte len štrnásťročná Piliarová v rámci piatkovej kvalifikácie viacboja jednotlivkýň mala na bradlách hodnotenie 13,466 b a postúpila do finále z tretej priečky. V sobotu si v záverečnej štvrtej rotácii vo finále viacboja vyslúžila na bradlách 13,700 b a obsadila druhú pozíciu, celkovo skončila desiata.
„Teraz si ešte ani neuvedomujem, čo sa stalo, ale neskôr si to určite uvedomím. Nemám slov, je my z toho do plaču.
Dnes to bol najlepší výkon na bradlách z týchto troch dní tu. Síce sa mi nepodarila jedna väzba tak, ako som chcela, ale vyšlo mi všetko ostatné. Užila som si to a som nesmierne rada, že som vyhrala striebornú medailu,“ povedala.
Z medaily mala obrovskú radosť aj jej trénerka Katarína Krekáňová: „Zisk medaily na MS je úžasná vec. Vnímam ju ako spoločný úspech.
Lucia je obrovská bojovníčka, pretože trikrát po sebe zašla veľmi náročnú zostavu na bradlách bez mojej prítomnosti. No svojou bojovnosťou, usilovnosťou dokázala, že aj malé Slovensko vie robiť veľké výsledky. Tešme sa a uvidíme, čo prinesie budúcnosť.“
„To, čo sa práve podarilo našej Lucii Piliarovej, možno nazvať tým najkrajším splneným snom! Lucia naplnila najtajnejšie nádeje nás všetkých.