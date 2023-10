Weiss: Bod by sme si zaslúžili, som sklamaný z prehry, nie výkonu (Sportnet podcast)

Tí nakoniec triumfovali výsledkom 2:1. Tréner “belasích” Vladimír Weiss po zápase povedal, že z prehry bol síce sklamaný, ale nie z výkonu jeho hráčov.

Čaká nás smutný draft NHL

Budúcoročný draft do NHL nevyzerá pre Slovensko ružovo. Hokejové talenty zoradil NHL Central Scouting do štyroch kategórií - A (kandidáti na 1. kolo), B (2.-3. kolo), C (4.-5. kolo) a W (6.-7. kolo). Slovenských mladíkov sa týkali len kategórie C a W.