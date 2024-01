Odpísaný Ružička v Calgary a neopísateľný výkon Kapustovej na ME (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Do seniorského biatlonu vtrhla s razanciou, akú slovenský biatlon v posledných rokoch nezažil. Ema Kapustová je najväčším prekvapením sezóny. Hoci ešte môže súťažiť s juniorkami, výkonmi už vyčnieva aj v porovnaní s ostrieľanými súperkami zo Svetového pohára.

Pri premiére na ME mimoriadne potešila fanúšikov v Osrblí. Vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov senzačne vybojovala bronzovú medailu.

V domácom areáli potvrdila povesť vynikajúcej strelkyne, zostrelila všetkých dvadsať terčov a dosiahla najväčší úspech doterajšej kariéry. Od zlatej Nórky delilo mladú Slovensku 59 sekúnd.

Kaputová vybojovala pre Slovensko na ME prvú seniorskú medailu po ôsmich rokoch. Pred ňou to naposledy dokázala Paulína Bátovská-Fialková a miešaná štafeta na ME 2016 v Ťumeni.

Dvadsaťjedenročná biatlonistka dosiahla životný výsledok. Na trati bojovala zo všetkých síl. Tušila, že môže bojovať o medailu, veď takto nakoniec reagovala.

Koniec Ružičku v Calgary?

Slovenský hokejový útočník Adam Ružička bol zaradený na waiver listinu svojho klubu Calgary Flames. Počas najbližších 24 hodín tak bude k dispozícii zadarmo ktorémukoľvek klubu, ktorý o neho bude mať záujem.