Vavro živí sen Kodane, s Lobotkom pokračujú v Lige majstrov. Tatar ukončil suchoty (Sportnet podcast)

Kodaň s Denisom Vavrom v základnej zostave zdolala Galatasaray 1:0, čím si zaistila postup medzi najlepšiu 16-tku v Lige majstrov. Do osemfinále postúpil aj Neapol so Stanislavom Lobotkom, ten zdolal Bragu 2:0. Aj Kodaň, aj Neapol idú ďalej z druhého miesta v tabuľke, to znamená, že sa medzi sebou nestretnú a oboch čaká ťažší súper.

Koniec v Lige majstrov spečatil Manchester United, ktorý doma na Old Trafford podľahol Bayernu Mníchov 0:1. Nepôjde tak ani len do Európskej ligy, keďže v skupine obsadil až štvrté miesto. V šiestich zápasoch nazbierali “Ten Hagovci” len štyri body. (co je vela, to je malo).

Do Európskej ligy sa prekvapivo nepozrie kráľ tejto súťaže, španielska Sevilla. Tá v oklieštenej zostave prehrala s francúzskym Lens 0:1. Z tejto skupiny postúpili ďalej v Lige majstrov prvý Arsenal a druhé PSV. V skupine už mali jasný postup Real Sociedad a Inter Miláno, vo vzájomno dueli remizovali 0:0.

Tatarove suchoty sa skončili

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil svoj prvý gól v drese Colorada Avalanche. Čakal naň do 26. duelu. Naposledy v NHL skóroval ešte 2. mája v play-off za New Jersey Devils.

Odvtedy ťahal dlhé suchoty a do bodovania sa zapisoval len asistenciami. Sám povedal, že sa cíti byť ľahší, takto dlho hádam na gól nečakal. V zápase proti Calgary strelil prvý gól Colorada.