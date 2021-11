ONLINE: Sporting Lisabon - Borussia Dortmund (Liga majstrov)

Sporting Lisabon



Letošní sezona zatím Sportingu vychází parádně. V domácí soutěži ještě neprohrál a společně s Portem vládne portugalské lize. Vstup do Ligy mistrů Lisabonu příliš nevyšel, neboť první dva zápasy prohrál s celkovým skóre 1:6. Následně však přišel dvojzápas s Besiktasem. Proti tureckému celku získali zelení šest bodů, a vrátili se tak do boje o postup do jarní fáze. Dnešní zápas bude každopádně pro Sporting naprosto klíčový. V případě jeho prohry by totiž bylo jasné, že společně s Ajaxem postoupí ze skupiny právě Dortmund, který by měl při rovnosti bodů s lisabonským týmem výhodu lepších vzájemných zápasů.