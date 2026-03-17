Koniec Trumpa na športových podujatiach? Antidopingová agentúra zvažuje pravidlo

Svetová antidopingová agentúra (WADA) zvažuje zavedenie pravidla, ktoré by znemožnilo predstaviteľom americkej vlády i samotnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi účasť na významných medzinárodných športových podujatiach.
O návrhu sa bude diskutovať na utorkovom zasadnutí výkonného výboru. WADA s ústredím v kanadskom Montreale je financovaná z dvoch zdrojov – vlád krajín, ktoré sú súčasťou olympijského hnutia a Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
Návrh nového pravidla je vyvrcholením dlhoročného sporu WADA a amerického Kongresu, USA dokonca v rokoch 2024 a 2025 zadržali členské príspevky v celkovej výške 7,3 milióna dolárov.
Tento krok zdôvodnili dlhodobou nespokojnosťou s fungovaním agentúry, naposledy najmä s jej postupom v neslávne známom prípade čínskych plavcov.
WADA chce, aby sa navrhované pravidlo týkalo aj turnajov na americkej pôde. Podľa agentúry AP však nie je isté, či by bolo reálne zabrániť prezidentovi USA v účasti aj na domácich podujatiach.
Hovorca agentúry James Fitzgerald uviedol, že pravidlo by sa neuplatňovalo retroaktívne, a preto by sa netýkalo futbalových MS 2026, OH 2028 v Los Angeles ani ZOH 2034 v Utahu.
Návrh sa v krajine stretol s odporom naprieč celým politickým spektrom, pričom súčasná aj predchádzajúca administratíva vyžadujú od WADA väčšiu transparentnosť. Agentúra tvrdí, že o podobnom opatrení uvažuje už od roku 2020, keď sa ešte len začalo hovoriť o zadržaní príspevkov. Téma teraz vyplávala na povrch po tom, čo sa nepodarilo dosiahnuť výraznejší posun v rokovaniach.