Tajomstvo úspechov Messiho alebo Nadala. Výhoda nespočíva vo fyzických schopnostiach

Nový vedecký výskum naznačuje, že úspech športových legiend ako Lionel Messi, Rafael Nadal či Muhammad Ali nemusí byť len otázkou talentu a tréningu.
Podľa štúdie publikovanej v časopise Scientific Reports, ktorú realizovali vedci z University of Chieti-Pescara, majú ľaváci určité psychologické výhody v súťažnom prostredí.
Výskum ukázal, že hoci približne 10 % populácie tvoria ľaváci, práve oni sa častejšie presadzujú v individuálnych športoch. Vedci analyzovali viac než 1 100 účastníkov a skúmali ich dominantnú ruku, motiváciu či osobnostné črty.
Následne sa zamerali na užší výber, kde testovali aj mieru súťaživosti, úzkosti a správania v konkurenčných situáciách.
Výsledky naznačili, že ľaváci dosahujú vyššiu mieru tzv. hyperkompetitívnosti a menej často sa vyhýbajú súťaženiu zo strachu alebo stresu. Zaujímavé je, že výhoda nespočíva priamo vo fyzických schopnostiach, ale skôr v mentálnom nastavení – teda v ochote súťažiť a zvládať tlak.
Vedci zároveň upozorňujú, že praváci majú výhodu najmä v kolektívnych situáciách, kde zohráva úlohu koordinácia v skupine. Naopak, v súbojoch „jeden na jedného“ majú podľa štúdie navrch práve ľaváci. Tento faktor môže vysvetľovať, prečo sa medzi elitnými športovcami objavujú nadpriemerne často.