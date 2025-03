Nový riaditeľ Dukly chce znížiť počet športovcov a vykonať audit: Chceme tuningovať Ferrari

„V prvom rade vykonáme audit efektivity, a to tak po športovej ako aj finančnej stránke. Chceme dať športovcom čo najkvalitnejšie podmienky, ale za to očakávame aj najkvalitnejšie výkony.

Pretože juniorský a seniorský výsledok nie je to isté. Mali sme v Dukle zmluvných športovcov, ktorí mali nábeh na nejakú medailu, ale chcem, aby to vykonával zväz,“ vyjadril sa k podpore mládeže riaditeľ VŠC Gabriel Baran.

S Matejom sa rozprávame aj o iných športoch, ale hlavne teraz chcem dostať atletiku na miesto, kam patrí. Na rovinu, teraz padá dole a zachraňuje ju Gabika Gajanová, no od olympijskej medaily je to ešte ďaleko,“ dodal pre TASR Baran.

Výsledky už tento rok

Audit efektivity by chcel nový poverený riaditeľ Dukly vykonať do troch až štyroch mesiacov. Časové rozpätie má polročné.

Od športovcov očakáva výsledky už v tomto kalendárnom roku. Po zlate strelca Juraja Tužinského na ME by rád videl medailu v jeho podaní aj na MS, rovnaké očakávania má aj od strelca Patrika Jányho, takisto medailové umiestnenia si sľubuje od zápasníka Tajmuraza Salkazanova na ME, nádeje vkladá aj do vodných slalomárov Jakuba Grigara, Marka Mirgorodského a po návrate z materskej dovolenky Elišky Mintálovej.