Sú to preteky s časom. Bratia bežia maratóny, hrozí im rovnaká demencia ako ich matke

Dvaja bratia sa vydali na mimoriadnu bežeckú výzvu naprieč Írskom s cieľom upozorniť na zriedkavú formu demencie, ktorá pravdepodobne postihne aj ich samotných.
Jordan Adams a jeho mladší brat Cian Adams plánujú počas 32 dní odbehnúť maratón v každom z 32 írskych grófstiev.
Ich iniciatíva odštartovala v Severnom Írsku len deň po tom, čo Jordan absolvoval maratón v Londýne - a to dokonca s 25-kilogramovou chladničkou na chrbte, aby ešte viac upriamil pozornosť na ochorenie.
Motiváciou pre extrémnu výzvu je rodinná tragédia. Ich matke Geraldine diagnostikovali v roku 2010 zriedkavú formu familiárnej frontotemporálnej demencie.
Mala vtedy 47 rokov. Z večera do rána sa tak 9-ročný Cian, 16-ročný Jordan, ich staršia sestra a otec stali hlavnými opatrovateľmi ich matky, ktorá napokon zomrela vo veku 52 rokov v roku 2016.
Obaja bratia následne zistili, že nesú genetickú mutáciu, ktorá im dáva takmer istotu, že ochorenie prepukne aj u nich, pravdepodobne už v strednom veku.
„Sú to preteky s časom,“ povedal Jordan, ktorý zdôraznil, že v rodine už choroba pripravila o život viacero príbuzných. „Túto chorobu robí ešte krutejšou to, že sme stratili dvanásť írskych príbuzných vrátane mojej mamy a babičky,“ dodal Jordan.
Bratia preto chcú nielen zvýšiť povedomie o ochorení, ale aj vyzbierať finančné prostriedky na výskum. Ich cieľom je získať milión libier, pričom polovica výťažku poputuje Írskej spoločnosti pre Alzheimerovu chorobu.
Podľa tejto organizácie žije v Írsku približne 64-tisíc ľudí s demenciou a počet prípadov bude v nasledujúcich desaťročiach narastať.
Bratia veria, že ich úsilie pomôže urýchliť výskum a možno raz prinesie liečbu, ktorá zachráni ich aj ďalších pacientov pred týmto devastujúcim ochorením.
Počas behu sa k nim na jednotlivých úsekoch pridávajú desiatky ľudí, často aj tí, ktorých sa choroba osobne dotkla. Pre mnohých ide nielen o športovú výzvu, ale aj o symbol solidarity.
Jeden z účastníkov, Sean McFadden, bežec z Letterkenny, ktorému nedávno demencia vzala otca, povedal, že zo solidarity s bratmi dokončí celú maratónsku trasu. „Musíme byť srdciami pri oboch chlapcoch a dúfať, že všetko dobre dopadne,“ povedal 50-ročný muž.