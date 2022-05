Lašák bol boh, Žigo najlepší a ukradli mi mobil. Čo ste vtedy robili vy?

Z reproduktorov sa donekonečna ozývalo "Nech bože dá" a do toho podnapitá skupinka študentov s lángošmi v rukách vykrikovala, že Lašák je boh. Myslím, že v tej chvíli by nenamietala ani poslankyňa Anna Záborská...

Neviem, či Stano za tú reklamu v priamom prenose niečo od predajcov elektroniky dostal, ale silno pochybujem. Ľudia naozaj húfne kupovali televízory. Aj ja som kúpil. Po semifinále sme si odbehli nasať eufóriu do študentského mestečka v Mlynskej doline. Bolo už čosi po polnoci, ale na "Mlynoch" to žilo ako v Riu de Janeiro počas karnevalu.

Po Bondrovom góle vytryskla vlna radosti, ktorá gradovala až do záveru. Finále vnieslo medzi ľudí čistú radosť. Nič podobné som nikdy nezažil. Eufória sa niesla celým mestom a oslavovalo sa až do príchodu víťazov. Mám pocit, že na ten úsek medzi finále a príchodom hokejistov sa život na Slovensku zúžil len na hokej a všetko, čo so zápasom súviselo.

Tušila som, že to bude historická chvíľa. Nechcela som to zmeškať.

Celá dedina (Slatina nad Bebravou), ktorá mala len zopár desiatok obyvateľov, bola hore nohami. Dnes mi to príde neuveriteľné, že je to už dvadsať rokov. Čas beží rýchlo.

Pamätám si na to celkom presne, aj keď som mal len trinásť rokov. Bol som na chalupe blízko Bánoviec nad Bebravou a starší bratranci spolu ostatnými mužmi z dediny ma zobrali prvýkrát v živote do krčmy. Takej poriadnej, á la štvrtá cenová😊. Viem, že po góle od Petra Bondru som dostal do rúk fľašu sektu a mohol som ju vystriekať a aj trošku sa z nej napiť.

Sme majstri sveta, kričal komentátor. Vedela som, že je to historická chvíľa. Možno sa nezopakuje. Chcela som byť pri tom, keď zlatých medailistov privítajú tisíce fanúšikov v Bratislave. Vybrala som sa do Bratislavy skoro ráno, autobusom, ktorým som zvyčajne nechodila.

Ďalší autobus do Bratislavy išiel až o štyri hodiny. Medzitým som vyrozprávala svoj príbeh dvom recepčným v najbližšom hoteli a z telefónnej búdky som sa úspešne spojila (cez našu susedku, moju mamu a rimavskosobotského dispečera SAD) so šoférom, ktorý ma zabudol v Dudinciach a dohodla som sa ním, kde mi nechá moje veci.

Postupom do finále majstrovstiev sveta slovenskí hokejisti pobláznili národ. V škole sme sa so spolužiakmi rozprávali len o tom, aký gól strelil Miro Šatan, či Peťo Bondra. Futbalovú loptu sme na chvíľu odložili. Vytiahli sme hokejky a tenisové loptičky.

Keď Richard Lintner premenil nájazd proti Švédom a poslal Slovensko do finále, išiel som si vykričať hlasivky. Zápas som pozeral doma, s rodičmi. Vybehol som na balkón a hučal na celú Dúbravku. Naši ma takmer prizabili, a to aj napriek tomu, že sami boli v eufórii.

Po každom slovenskom góle som tlieskal a kričal z plného hrdla. Mal som pocit, ako keby som bol priamo na štadióne. Umocňovali aj výkriky susedov. Nedali sa nepočuť.

Po góle Petra Bondru, ktorý bol už pred MS mojím obľúbeným hráčom, som veril, že titul už Slovákom neunikne. Keď si hráči preberali zlaté medaily cítil som obrovskú hrdosť. V eufórii som dlho nemohol zaspať.

Vtedy mi ani len nenapadlo, že by som mohol v budúcnosti o hokeji písať. Ale ak by som mal z minulosti vybrať jeden okamih, ktorý ma na túto cestu naviedol, bol by to práve šampionát spred 20 rokov. Vtedy každý aspoň na chvíľu zabudol na svoje starosti a srdcia ľudí sa naplnili radosťou.

Matúš Krčmárik, reportér denníka SME

Jar 2002 mala svoje výnimočné čaro. Mal som sladkých sedemnásť - vek, keď sa už človek cíti dospelo, čo-to si dovolí, ale ešte nemá pred sebou strašidlo maturity a postredoškolskej neistoty. Prvá frajerka a u mňa aj prvé skúsenosti so softbalom. Keby sa o tom natočil film, bol by to hit. Ako Kokosi na snehu.

Skrátene. O rok skôr si dve oddané softbalistky povedali, že by Slovensko mohlo mať zastúpenie aj na majstrovstvách Európy juniorov, ktoré sa v roku 2002 konali v Česku. Mužská liga síce mala len tri tímy dovedna s dvoma hráčmi v juniorskom veku (bystrý čitateľ už šípi, že nejakým nedopatrením som bol jedným z nich), ale čo na tom. Stačí vytvoriť tím chlapcov a o rok ich poslať na európske javisko, povedali si trénerky a dostali na to požehnanie (a peniaze na prípravu) od zastrešujúceho športového zväzu.

A tak sme robili zúfalý nábor, učili sa základy športu, o ktorom sme v podstate nič nevedeli, ale nakoniec sa to nejakým spôsobom podarilo. Našlo sa nás dosť na to, aby sme vytvorili tím, ten sa stal juniorskou reprezentáciou a na jar 2002 sme odohrali prvé skutočné zápasy. So slovenským znakom na hrudi a hymnou na perách, samozrejme.

Príprava sa prirodzene odohrávala v Česku. Česi sú však v mužskom softbale absolútna špička, na miestnych juniorov sme sa nechytali, ich nadhody často nevideli, tak sme spočiatku chodili na kadetské turnaje do 16 rokov. My sme ako špeciálne prípady dostali výnimku. Aj tam sme takmer všetko prehrávali. Šťastie začiatočníka nás nepostretlo.

Cez víkend, keď sa hralo to slávne hokejové finále, sme boli na turnaji v Havlíčkovom Brode. Sledujúc zápas v bare s nahnevanými trénerkami, lebo sme sa v poslednom zápase až príliš osamostatnili a s vidinou víťazstva nad 14-ročnými deťmi prestali počúvať ich pokyny, sme sa dohodli, že polovica tímu kupuje tej druhej džús pri každom góle Slovenska, pri ruských góloch naopak. Žiadne pivo, veď sme reprezentovali a väčšina nemala ani osemnásť rokov.

V sporom prostredí havlíčkobrodskej krčmy sme boli v podstate jediní, koho finálový zápas zaujímal. Možno sme boli aj jediní celkovo, ale bolo nás dosť na to, aby sa krčmárovi oplatilo nechať otvorené. A bolo že to radosti po Bondrovom góle…

Na druhý deň nám všetci súperi gratulovali, aj keď sme sa vrátili k forme porazených a oni si na nás herne aj výsledkovo zgustli. Mali síce priemerne tak o tri roky menej ako my, ale softbal hrali priemerne o šesť rokov dlhšie. To sa musí prejaviť.

Napokon sme aj tak my boli majstri sveta, ktorým patrila tá výnimočne čarovná jar 2002.