Ciki caki ciki cak. Sme majstri sveta!

BRATISLAVA. Ak by existoval jeden jediný gól, ktorý definuje slovenský hokej, bol by to s najväčšou pravdepodobnosťou ten od Petra Bondru. Zlatý z majstrovstiev sveta 2002 v Göteborgu.

Žigmund Pálffy potiahol puk cez stredné pásmo, pri útoku dvoch proti dvom brániacim Rusom ho za modrou čiarou posunul Petrovi Bondrovi, ktorý z ľavého kruhu polovysokou strelou trafil presne k žrdi ruského brankára.

Celé Slovensko vykríklo: Góóól.

O niekoľko minút už znela hymna, spontánne výbuchy radosti a striekanie sektu.