Zápas Slovákov v baráži o MS zaujíma aj svetoznámu speváčku. Postup praje Balkáncom

Futbalisti Kosova oslavujú gól v zápase kvalifikácie MS 2026 proti Švajčiarsku. (Autor: TASR/AP)
SITA|26. mar 2026 o 16:07
Hudobná hviezda bude sledovať zrejme aj duel medzi Poľskom a Albánskom.

Svetoznáma speváčka Rita Ora zverejnila na sociálnej sieti príbeh s priloženou fotografiou, na ktorej sa nachádzajú futbalisti Kosova a Albánska.

Narodila sa v Prištine, má 35 rokov a pozná ju hádam každý milovník hudby. Balkánske korene nezaprie a ukázala, že sa zaujíma aj o šport.

Neušiel jej štvrtkový zápas baráže o postup na futbalové majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Kosovom. Je jasné, komu bude fandiť. Verí, že sa Kosovčania prebojujú cez futbalistov spod Tatier do finále kvalifikácie, ktoré by hrali na domácej pôde.

Sledovať bude zrejme aj ďalší duel medzi Poľskom a Albánskom, kde je takisto zrejmé, koho podporuje viac - krajinu, ktorá má veľmi dobré vzťahy s Kosovom.

"Veľa šťastia! Dúfam, že sa tento rok zapíšete do histórie a kvalifikujete sa na svetový šampionát," napísala Rita Ora na sociálnej sieti.

Oba duely, ktoré svetoznámu speváčku zaujímajú, sa začnú o 20.45 h. Dá sa očakávať, že po nich nejako zareaguje na konečné výsledky.

Stretnutie na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne bude možno vyrovnanejšie, než sa na prvý pohľad zdá. V prípade triumfu by si Slováci zahrali opäť doma proti lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko.

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva C

