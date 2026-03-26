Zápas Slovákov v baráži o MS zaujíma aj svetoznámu speváčku. Postup praje Balkáncom

Svetoznáma speváčka Rita Ora zverejnila na sociálnej sieti príbeh s priloženou fotografiou, na ktorej sa nachádzajú futbalisti Kosova a Albánska.
Narodila sa v Prištine, má 35 rokov a pozná ju hádam každý milovník hudby. Balkánske korene nezaprie a ukázala, že sa zaujíma aj o šport.
Neušiel jej štvrtkový zápas baráže o postup na futbalové majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Kosovom. Je jasné, komu bude fandiť. Verí, že sa Kosovčania prebojujú cez futbalistov spod Tatier do finále kvalifikácie, ktoré by hrali na domácej pôde.
Sledovať bude zrejme aj ďalší duel medzi Poľskom a Albánskom, kde je takisto zrejmé, koho podporuje viac - krajinu, ktorá má veľmi dobré vzťahy s Kosovom.
"Veľa šťastia! Dúfam, že sa tento rok zapíšete do histórie a kvalifikujete sa na svetový šampionát," napísala Rita Ora na sociálnej sieti.
Oba duely, ktoré svetoznámu speváčku zaujímajú, sa začnú o 20.45 h. Dá sa očakávať, že po nich nejako zareaguje na konečné výsledky.
Stretnutie na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne bude možno vyrovnanejšie, než sa na prvý pohľad zdá. V prípade triumfu by si Slováci zahrali opäť doma proti lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko.