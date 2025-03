Medailová spŕška Slovákov v Turíne. Zlato brali v krasokorčuľovaní, zjazdovom aj bežeckom lyžovaní

„Som veľmi nadšený, že som vyhral zlato. Bolo to náročné, ale pre mňa, športovca, nie je nič náročné, všetko sa dá zvládnuť. Trénoval som päť rokov. Najnáročnejšie sú pre mňa vlnky, keď idem ako na lyžiach a potom trochu aj skoky.

Krasokorčuliar Adam Hrabčák nedal svojej konkurencii šancu a zvíťazil s výrazným náskokom. Predviedol pôsobivú jazdu na známu taliansku pieseň BellaCiao, ktorou dostal publikum do varu:

„Cítim sa dobre, išlo sa mi ľahko. Teším sa, doma bude veľká oslava, ale oslávime to už aj v hoteli. Verím, že kamaráti zo školy na mňa budú pyšní,“ povedal k zisku zlatého kovu Adam Kalafut a jeho mama Adela dodala: „Sme všetci veľmi dojatí, že vyhral. Je to zadosťučinenie. Ďakujeme aj Špeciálnym olympiádam, že dali Adamovi šancu.“

Celoživotné dielo

Dojatie z nečakaného tretieho miesta neskrývala zjazdová lyžiarka Michaela Oravcová, ktorú prišla podporiť celá rodina.

Jej mama Dana bola nesmierne hrdá: „Je to celoživotné dielo - nie je to len tréning pred svetovými hrami, je to od narodenia každý deň, každý rok. K športu sme ju viedli, aby sme ju rehabilitovali a nakoniec z toho vyvstalo, že ideme súťažiť.

Veľmi si želala stáť na stupni víťazov a som šťastná, že sa jej podarilo krásne tretie miesto. Myslím si, že je to začiatok jej kariéry.“

Máčková a Gono zlatí

Zohratou dvojicou sú tréneri bežeckého lyžovania Janka Horváthová a Jaroslav Čiško, ktorí vytvorili súdržný tím, v ktorom sa členovia navzájom motivujú.