Slovensko má za sebou úspešný rok Špeciálnych olympiád, získalo tri tituly

"Inklúzia nie je len o prijatí do spoločnosti, ale aj o vzájomnom porozumení. Bohužiaľ, ľudia s intelektuálnym znevýhodnením stále nemajú na Slovensku otvorené dvere do bežného života a ani do klasických športových klubov.

Slovensko má stále priestor na zlepšenie, ale teší nás, že naozaj konáme – trénujeme, súťažíme a posúvame športovcov vpred," konštatovala riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko Eva Gažová.

Organizácia každoročne pripravuje viac ako 50 podujatí a snaží o celoslovenskú inklúziu ľudí s intelektuálnym znevýhodnením. Súčasťou aktivít sú okrem športových súťaží aj rôzne vzdelávacie a edukačné programy. Špeciálne olympiády Slovensko podporujú aj olympioničky Danka Barteková či Zuzana Rehák-Štefečeková.