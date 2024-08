Malmö FF



Malmö se v posledním desetiletí probojovalo do základní skupiny Ligy mistrů hned třikrát. Poprvé se mu to povedlo v sezóně 2014/15, kdy cestou vyřadilo i právě pražskou Spartu. Do Ligy mistrů se pak dostalo i o rok později a také v sezóně 2021/22. Shodou okolností při všech třech příležitostech pokaždé hned pětkrát v základní skupině prohrálo.



Také švédský celek už musel absolvovat dvě předkola. Nejdříve si poradil se štikou loňské pohárové sezóny Klaksvíkem Z Faerských ostrovů (4:1 doma, 2:3 venku), ve třetím předkole pak po mimořádně dramatické bitvě přehrálo PAOK Soluň díky domácí remíze 2:2 a výhře venku 4:3 po prodloužení.



Vzhledem k odlišnému formátu jaro-podzim je švédská liga už ve dvou třetinách, po 20 kolech má Malmö v čele pohodlný sedmibodový náskok, byť druhý Djurgarden má kromě sedmibodové ztráty jeden zápas k dobru.



Malmö bude dnes výrazně oslabeno, neboť po prvním zápase jeho řady opustil klíčový záložník Christian Danani, jenž přestoupil do francouzského Štrasburku.