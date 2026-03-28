VIDEO: Oyarzabal žiaril pri triumfe Španielska. Podľa de la Fuenteho bude skvelý tréner

Mikel Oyarzabal oslavuje gól proti Srbsku. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. mar 2026 o 14:12
ShareTweet0

Dvoma gólmi zariadil triumf nad Srbskom.

Mikel Oyarzabal dvoma gólmi prispel k výhre futbalistov Španielska v prípravnom dueli nad Srbskom 3:0.

V uplynulých desiatich zápasoch za Španielsko si pripísal 11 gólov a šesť asistencií. Tréner „La Furia Roja“ Luis de la Fuente je presvedčený, že má kvality hráča svetovej extra triedy.

Úradujúci majstri Európy mali 27. marca nastúpiť v Katare v rámci podujatia Finalissima proti majstrom sveta z Argentíny. Pre prebiehajúci konflikt na Blízkom východe sa však zápas zrušil a museli si tak hľadať nového súpera.

Strelec víťazného gólu z ME 2024 Oyarzabal strelil oba góly ešte v prvom polčase. Hráč Realu Sociedad San Sebastian si v 52. dueli za Španielsko pripísal svoj 24. gól, čím sa v tabuľke strelcov krajiny dostal na 9. miesto.

VIDEO: Prvý gól Oyarzabal v zápase

Tréner Španielska je toho názoru, že ak by bol Oyarzabal inej národnosti, ľudia by ho zaradili do debaty o hráčoch na svetovej úrovni.

„Niekedy si nevšímame kvality hráčov ako je Mikel. Mali by sme si užívať, že všetko robí skvele, a to aj mimo ihriska. V šatni sa správa ako kapitán.

Ak by ste sa ma opýtali, kto by sa v budúcnosti mohol stať vynikajúcim trénerom, povedal by som jeho meno,“ chválil svojho zverenca de la Fuente. Skóre duelu uzavrel debutant v A-tíme Victor Munoz z Osasuny.

VIDEO: Druhý gól Oyarzabala v zápase

Španieli v rámci prípravy odohrajú v marci ešte utorkový domáci duel proti Egyptu.

Reprezentácie

Mikel Oyarzabal oslavuje gól proti Srbsku.
Mikel Oyarzabal oslavuje gól proti Srbsku.
VIDEO: Oyarzabal žiaril pri triumfe Španielska. Podľa de la Fuenteho bude skvelý tréner
dnes 14:12
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»VIDEO: Oyarzabal žiaril pri triumfe Španielska. Podľa de la Fuenteho bude skvelý tréner