Zaslúžime si rešpekt. Španieli vedia, že sa nás musia báť, vraví Maročan Hakimi

Španieli vstúpili do šampionátu víťazstvom 7:0 nad Kostarikou. Prvú výraznú previerku pre "La Furia Roja" priniesol až zápas proti Nemecku, v ktorom sa zrodila remíza 1:1.

"Helvéti" budú chcieť napodobniť osemfinálový triumf z minuloročných ME, keď dokázali prekvapiť Francúzsko.

"Čierny kôň" turnaja je odhodlaný podľa Achrafa Hakimiho zdolať aj Španielov. V ten istý deň sa stretne o 20.00 víťaz H-skupiny Portugalsko so Švajčiarskom.

Herný obraz založený na vysokom pressingu, ofenzívnej aktivite a držaní lopty zo strany Španielska by mal byť prítomný aj v zápase proti Maroku. "Máme filozofiu, ktorá sa nikdy nemení, nech hráme proti akémukoľvek tímu," povedal Rodri, ktorý na poste stopéra dostal plnú minutáž vo všetkých troch skupinových dueloch.

Dôležitým faktorom zápasu môže byť prvý strelený gól. "Ak proti Maroku budeme mať šťastie a pôjdeme do vedenia, Maroko bude opäť riskovať naplno," dodal tréner Luis Enrique.

Hakimi má motiváciu dosiahnuť s Marokom veľký triumf. "Skončili sme prví v skupine a myslím si, že si zaslúžime trochu rešpektu. Myslím si, že Španielsko vie, že sa nás musí trochu báť. A prečo by sme sa nemohli opäť postarať o prekvapenie? Náš tréner nás naučil víťaznú mentalitu, nezáleží na tom, proti komu nastúpime. Budeme hrať svoju hru a pokúsime sa ich zdolať," dodal Hakimi.

Hakimi sa však rozhodol, že reprezentovať bude krajinu, z ktorej pochádzajú obaja rodičia. "Cítil som, že Španielsko nie je to pravé miesto pre mňa, necítil som sa tam ako doma. Cítil som sa byť Maročan," povedal v rozhovore pre španielsky denník Marca.

Portugalsko sa na predošlých troch MS prebojovalo maximálne do štvrťfinále, medzi štyrmi najlepšími hrali naposledy v roku 2006 na MS v Nemecku.

Iba do 65. minúty hral päťnásobný držiteľ Zlatej lopty Cristiano Ronaldo.

"Som si istý, že budeme hrať proti tímu Švajčiarska s veľkým držaním lopty," povedal stredopoliar William Carvalho na nedeľňajšej tlačovej konferencii.

"Vieme, že to bude ťažký súper, ale môžem vám povedať, že Švajčiarsko bude čeliť úplne sústredenému portugalskému tímu. My urobíme všetko pre to, aby sme zápas vyhrali." Tridsaťročný hráč Realu Betis však upozorňuje pred nevyspytateľnými výsledkami na MS v Katare.

"Stali sa naozaj veľké prekvapenia, to je fakt, takže sa musíme sústrediť od prvej do poslednej minúty, aby všetko išlo podľa našich predstáv."