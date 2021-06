Zverejnili nomináciu Slovenska na EURO 2020. Koho Tarkovič vybral?

BRATISLAVA. Tréner Štefan Tarkovič zverejnil konečnú 26-člennú nomináciu Slovenska na záverečný turnaj futbalového EURO 2020 (11. júna-11. júla). Program Slovenska na EURO 2020 >>>

O finálnom menoslove sa rozhodol po utorňajšom prípravnom zápase s Bulharskom (1:1 v Riede), na generálku proti Rakúsku (6. júna o 17.30 h vo Viedni) pôjde už záverečná zostava. Zo širšieho kádra, ktorý absolvoval prípravný kemp v rakúskom Windischgarstene, vyradil zraneného útočníka Davida Strelca, obrancu Jakuba Holúbeka, stredopoliara Matúša Bera aj krídelníka Erika Jirku.

„Ani u jedného hráča to nebolo z výkonnostného hľadiska alebo zlým prístupom k tréningovému procesu či zápasu. Rozhodla hráčska typológia a predpokladaný scenár zápasov na EURO," priznal na tlačovej konferencii Štefan Tarkovič. V nominácii nechýbajú overené mená. Marek Hamšík, Peter Pekarík, Juraj Kucka i Vladimír Weiss pôjdu na svoj tretí vrcholný turnaj. O nominácii Tarkovič diskutoval aj so svojimi asistentmi Marekom Mintálom a Samuelom Slovákom. Rozhodnutie bolo spoločné, ale definitívne slovo mal hlavný tréner. „Pred piatimi rokmi zodpovednosť zobral tréner Kozák, teraz som to bol ja,“ doplnil.

Bero môže cítiť subjektívnu krivdu Dávid Strelec sa zranil v prípravnom zápase s Bulharskom. Poškodil si zadný stehenný sval a odhadovaná doba liečenia je dva až tri týždne. „Je mi ľúto Dávida Strelca. Je to tak vážne zranenie, že nebude môcť pôsobiť na turnaji,“ priznal Tarkovič. Kto by sa na jeho úkor nedostal na záverečnej nominácii už nešpecifikoval. „Nebolo by to korektné. Dávid je však hráč s veľkou budúcnosťou a perspektívou,“ doplnil.

Matúšovi Berovi som to oznamoval aj pred piatimi rokmi. Teraz to bolo opäť. Oznámiť to hráčom, pozerať sa im do očí, nie je to jednoduché. Štefan Tarkovič

Okrem Strelca musel hlavný tréner oznámiť nepríjemnú správu osobne aj ďalším trom futbalistom. Najťažšie to bolo v prípade Matúša Bera. „Oznamoval som mu to aj pred piatimi rokmi. Teraz to bolo opäť. Oznámiť to hráčom, pozerať sa im do očí, nie je to jednoduché," pokračuje Tarkovič. „Jeho reakcia bola adekvátna. Má pocit, že odohral najlepšiu sezónu v Holandsku. Je to frustrujúce a môže cítiť subjektívnu krivdu,“ doplnil.

Rusnákovi poslal Tarkovič hlasovú správu Holúbek sa do záverečnej nominácie nedostal, keďže na ľavom kraji obrany môže hrať Tomáš Hubočan i Dávid Hancko. Jirka sa nedostal do výberu na úkor Lukáša Haraslína. Nepríjemnú situáciu sa dozvedel aj Albert Rusnák. Tréner Tarkovič mu poslal hlasovú správu, keďže s tímom nebol na sústredení.

Albert Rusnák (vpravo) v zápase Cyprus - Slovensko, kvalifikácia na MS vo futbale 2022. (Autor: TASR/AP)

„Je to podobná situácia ako u Bera. Rátam s ním na pozíciu ofenzívneho stredového hráča. Stále bol ochotný prísť a reprezentovať a v krídelnom priestore, ale viac mu sedí pozícia pod hrotom. Rozhodoval som sa medzi ním a Bénesom,“ prezradil Tarkovič. „Rusnák veľakrát uprednostnil reprezentáciu pred klubovým programom. Zavážila hráčska typológia. Princíp vyššej hodnoty reprezentácie je pre mňa dôležitejší ako vzájomný vzťah,“ dodal reprezentačný tréner.

Lobotka? Viem, že mu chýba zápasová prax Katastrofálnu sezónu prežil v Neapole Stanislav Lobotka. Na ihrisko sa dostával len sporadicky. Väčšinu času trávil na striedačke a tribúne. V nominácii však nechýba. „Poznám ho dosť dlho na to, aby som vedel, čo v ňom je. Niekedy majú hráči smolu, dostanú sa do klubu, kde tréner uprednostní iných hráčov na danej pozícii,“ tvrdí Tarkovič. V Neapole bol však v pravidelnom tréningovom procese. A už aj v prípravnom zápase proti Bulharsku ukázal, že sa fyzicky dáva postupne dohromady.

„Som si vedomý, že mu chýba zápasová prax. Takýto typ hráča nám chyba. Bol by som nerád, aby sme na záverečnom turnaji nemali takéhoto futbalistu,“ zvýraznil Tarkovič. Na EURO napokon zobral osem obrancov. Zrejme aj preto sa do záverečnej nominácie dostal Denis Vavro. „Denis má kvalitu na poste stredného obrancu, ktorú v reprezentácii potrebujeme. Hancka berieme ako alternatívu ľavého obrancu a potrebujeme mať viaceré možností ako to vyskladať. Pre mňa bol dôležitý aj rozhovor s hráčom,“ vraví Tarkovič.

Kauza Bénes je už vysvetlená Na nominačnej hrane boli aj László Bénes či Tomáš Suslov. Obaja však trénera Tarkoviča presvedčili, aby figurovali medzi vyvolenými. „Suslov hráva v klube na pozícii desiatky, ale viac mu sedí pozícia v krajnej vertikále. Jeho výkonnosť bude mať stúpajúcu tendenciu,“ myslí si Tarkovič. Kauzu Bénes už hodil za hlavu. To, že hráč odmietol prísť na posledný kvalifikačný zápas proti Rusku si už obaja vysvetlili.

Nevidím dôvod, prečo by tu László Bénes nemal byť. Vo futbale sa také veci stávajú, nie je ich málo, toto by nemal byť dôvod, prečo by som mu mal brániť, aby tu nebol. Štefan Tarkovič

„Nevidím dôvod, prečo by tu nemal byť. Vo futbale sa také veci stávajú, nie je ich málo, toto by nemal byť dôvod, prečo by som mu mal brániť, aby tu nebol,“ dodáva. V aktuálnej dobe sa stále môže stať, že aj hráči, ktorí boli vyradení z nominácie, ešte môžu do určitého termínu byť dodatočne povolaný. „V prípade, že budeme musieť doplnil hráčov, nebolo by fér, aby som päťdesiatim hráčom nakázal byť v tréningovom procese, lebo je eventuálna možnosť, že ich donominujem,“ vraví Tarkovič.

Hokej? Tréning posunieme o hodinu neskôr Pred EURO ešte Slováci v nedeľu odohrajú prípravný zápas proti Rakúsku. „Teraz začíname dôležitejšiu fázu, nič sa nezľahčí. Začíname pracovať cielene," upozorňuje Tarkovič. Hoci v najbližších dňoch bude dbať na tvrdom režime, vo štvrtok povolí hráčom sledovať štvrťfinále majstrovstiev sveta v hokeji, v ktorom Slovensko hrá proti USA. „Hráči hokej sledujú, nevidím dôvod, aby sme neposunuli o tréning o hodinu neskôr,“ dodal.

Slováci sa v E-skupine presunutého EURO 2020 postupne stretnú s Poľskom (14. júna o 18.00 SELČ v Petrohrade), Švédskom (18. júna o 15.00 SELČ v Petrohrade) a Španielskom (23. júna o 18.00 SELČ v Seville). Slováci na šampionát postúpili z baráže, v ktorej najprv zdolali Írsko (1:0 po penaltách) a v rozhodujúcom dueli aj Severné Írsko (2:1 po predĺžení). Na šampionáte si zahrajú druhý raz, v roku 2016 dokázali postúpiť zo skupiny. Pozrite si program Slovenska na EURO 2020.