Slovenky sa už nachádzajú v dejisku MS. V nominácii nastala vynútená zmena

Slovenské florbalistky sa vo štvrtok zišli v Brne, kde ich o dva dni čaká prvý zápas na majstrovstvách sveta.
V 20-člennom reprezentačnom kádri nastala od jeho zverejnenia jedna zmena, zranila sa Lenka Červená, ktorú nahradila Miriam Buková.
Šampionát štartuje v sobotu 6. decembra v Brne a vyvrcholí v nedeľu 14. decembra v Ostrave, kde budú prebiehať play off súboje o konečné umiestnenia.
V brnianskej základnej B-skupine sa Slovenky postupne stretnú s Poľkami, Fínkami a úradujúcimi majsterkami sveta Švédkami.
„Samozrejme, že máme svoj sen, ktorým by mohla byť účasť v semifinále, o čo sa pokúšame už dlhšie obdobie, ale naším reálnym cieľom je zopakovať piate miesto a teda hneď za tímami svetovej TOP štvorky.
Akékoľvek nižšie umiestnenie budeme považovať za neúspech. Všetko, čo bude vyššie, bude super bomba úspech,“ uviedol v tlačovej správe Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hlavný tréner reprezentácie žien Michal Jedlička.
Slovenské reprezentantky čakal vo štvrtok podvečer prvý tréning v dejisku MS, pred piatkovým poobedným tréningom absolvujú ešte aj krátke fotografovanie. Svoje účinkovanie na šampionáte odštartujú v sobotu o 20.30 h duelom s Poľskom.
Aktualizovaný káder SR na MS žien v Brne a Ostrave
Brankárky: Pavlína Farulová (ŠK 98 Pruské), Romana Veleková (Bulldogs Brno/ČR)
Hráčky: Klára Grossová (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Katarína Klapitová (Red Ants Winterthur/Švaj.), Hana Vendžurová (Bulldogs Brano/ČR), Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Barbora Kocúrová (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Nikol Drábeková (Floorball Uri/Švaj.), Daniela Hrabovská (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Zuzana Mrázová (FBK Harvard Partizánske), Kristína Belicová (Florbal Chodov/ČR), Miriam Buková (FbK Kométa Spišská Nová Ves), Linda Pudišová (FBC Ostrava/ČR), Laura Chúpeková (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Sophia Sabolová (1. SC Vítkovice/ČR), Jana Trošková (ŠK 98 Pruské), Alexandra Faktorová (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Eva Ragačová (FbŠ Bohemians Praha/ČR), Eva Mária Kamenská (Florbal Chomutov/ČR), Tamara Dobošová (FBK Harvard Partizánske)
Realizačný tím: hlavný tréner - Michal Jedlička, tréner - Dušan Ďuríček, kondičný tréner - Marek Tupý, fyzioterapeuti - Lukáš Praus, Viliam Štofira, vedúci družstva - Juraj Kašuba, lekár - Rajmund Szikora, asistent trénera - Ondřej Houra