Slováci poznajú vlajkonosičov na Európskych hrách. Výpravu povedú stolná tenistka a lukostrelec

V slovenskej výprave je viacero adeptov na medaily. V atletike sú to šprintér Ján Volko či kladivár Marcel Lomnický, v rýchlostnej kanoistike mužský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek, vo vodnom slalome Matej Beňuš, Alexander Slafkovský, Marko Mirgorodský, Jakub Grigar, Soňa Stanovská, Eliška Mintálová či Zuzana Paňková, v karate Ingrida Bakos Suchánková, v kickboxe Alexandra Filipová, v stolnom tenise Ľubomír Pištej, Wang Jang, Barbora Balážová a Tatiana Kukuľková, v športovej streľbe Patrik Jány, Juraj Tužinský, Erik Varga, Zuzana Rehák Štefečeková, Danka Barteková a Vanesa Hocková a v thajskom boxe Monika Chochlíková.



Niektoré športy majú na EH štatút majstrovstiev Európy, týka sa to napríklad vodného slalomu, rýchlostnej kanoistiky či atletiky (ME družstiev). V niekoľkých odvetviach sa tiež budú rozdávať olympijské miestenky.