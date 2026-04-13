Prvá posila z NHL je istá. Mladý útočník príde reprezentovať Slovensko na MS

Adam Sýkora je prvý slovenský hráč zo zámorskej NHL, ktorý potvrdil účasť na MS 2026 vo Švajčiarsku.
Útočník New Yorku Rangers to uviedol pre portál sportovy.cas.sk. Šampionát sa uskutoční vo Fribourgu a Zürichu od 15. do 31. mája.
„Už sa ma zo zväzu pýtali či by som prišiel na šampionát. Moja odpoveď je jednoznačne áno. Pre mňa je vždy česť si obliecť slovenský dres na hocijakom vrcholnom podujatí,“ povedal Sýkora, ktorý v tejto sezóne debutoval v NHL a v deviatich stretnutiach v drese „jazdcov“ zaznamenal tri góly a jednu asistenciu.
Pre 21-ročného Sýkoru pôde o tretiu účasť na MS, štartoval už na svetových šampionátoch v rokoch 2022 a 2025. NY Rangers a ani farmársky klub Hartford v AHL už nemajú šancu postúpiť do play off.
„Akonáhle skončím klubovú sezónu a vybavím si tu potrebné veci, tak priletím na Slovensko a zapojím sa do prípravy, aby som zabojoval o miesto v nominácií. V najbližších dňoch to budem riešiť,“ dodal Sýkora pre sportovy.cas.sk.
„Sme veľmi radi. Boli sme s Adamom v kontakte a vedeli sme, že je v klube, ktorý nepostúpi do play off v NHL, takisto ani farma.
Vedeli sme, že po skončení základnej časti bude k dispozícii. Komunikácia už prebehla. Dúfame, že všetko pôjde hladko, Adam dohrá sezónu bez zranenia a uvidíme sa v príprave na Slovensku,“ uviedol Országh.