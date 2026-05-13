Kanada zvládla generálku na MS v hokeji, Maďarsko si hanbu neurobilo

Prípravný zápas pred MS v hokeji 2026
Maďarsko - Kanada 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)
Góly: 4. Terbocs - 3. Scheifele, 6. Cozens, 16. Tavares
Hokejisti Kanady zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred MS 2026 vo Švajčiarsku nad Maďarskom 3:1.
Všetky góly duelu padli už v prvých 16 minútach, v drese „javorových listov" sa strelecky presadili Mark Scheifele, Dylan Cozens a John Tavares.
Kanada sa na šampionáte predstaví v základnej B-skupine vo Fribourgu spolu so Slovenskom, Švédskom, Českom, Dánskom, Nórskom, Slovinskom a Talianskom.
Maďari nastúpia v áčku v Zürichu proti USA, Švajčiarsku, Fínsku, Nemecku, Lotyšsku, Rakúsku a Veľkej Británii.