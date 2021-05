Dokázali to, čo Slovensko. Briti si zo seba uťahujú, ale už nie sú na smiech

Hokejisti Veľkej Británie dokázali to, čo sa pred nimi naposledy podarilo Slovákom. Za dva roky sa dostali vďaka prvenstvu v I.B divízii aj v I.A divízii z tretieho na najvyššie poschodie v hokejovej hierarchii.

Podobný kúsok vyšiel v minulosti aj Kazachom, ale len vďaka rozšíreniu elitnej kategórie z 12 na 16 účastníkov.

Pamätný je pre britských fanúšikov najmú zápas proti Maďarsku v Budapešti v roku 2018. Briti v ňom potrebovali získať na postup aspoň bod. A hoci prehrávali 0:2, v poslednej tretine znížili a 16 sekúnd pred uplynutím 60. minúty aj vyrovnali.

Podobne dramatický bol aj ich súboj o záchranu medzi elitou v Košiciach proti Francúzsku, keď prehrávali 0:3, ale otočili skóre a triumfovali 4:3 po predĺžení. Po zápase kolovalo video, na ktorom hlúčik britských hokejistov oslavuje senzáciu s pokrikom „We are shit and we know we are” (v preklade „Sme s*áči a vieme to”).