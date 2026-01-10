ONLINE: Slovensko - USA dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (Skupina B)

Slovensko a USA dnes hrajú zápas skupiny B na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 v Kanade.
Hokej sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Slovensko - USA na MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (skupina B, sobota, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta žien U18 Skupina B 2025/2026
10.01.2026 o 15:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00. Slovenské hokejistky dnes vyzvú v prvom zápase šampionáte USA.
Mladé slovenské hokejistky sa predstavia na MS v Kanade v skupine B. V dnešnom zápase sa stretnú s výberom USA. V nedeľu si to rozdajú s výberom Fínska a v poslednom zápase základnej skupiny vyzvú český výber.
Nominácia Slovenska na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026
Brankárky: Sofia Hajnalová (HC Topoľčany/ŽHKm Zvolen), Mariana Sumegová (Bourget College/Kan.), Zuzana Tomečková (MHK-Martin/HK PSRŽ Bratislava)
Obrankyne: Nina Čellárová (Ontario Hockey Academy/Kan.), Gréta Konrádová (Purcell Hockey Academy/Kan.), Dorota Kubáňová (MHK Dolný Kubín/ŽHK Poprad), Michaela Letaši (Ontario Hockey Academy/Kan.) Lilly Laura Lipnická (Ha Slávia Prešov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Lucia Luptáková (Bourget College/Kan.), Tamara Rošková (HK Brezno/ŽHKm Zvolen), Nina Roštecká (HC Slovan Bratislava)
Útočníčky: Natália Gerö (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Alexandra Hirjaková ŽHK 2000 Šarišanka Prešov/HK PSRŽ Bratislava), Alica Juríková (HK Levice/ŽHKm Zvolen), Nikita Lilliana Krištofíková (Södertälje SK/Švéd.), Lucia Liptčáková (HK Spiš Indians Levoča/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Nela Lopušanová (Bishop Kearney Selects/USA), Vanesa Mikulášiková (ŽHKm Zvolen), Dominika Miškovičová (HK Lokomotíva Nové Zámky/ŽHKm Zvolen), Lívia Nogová (MHK-Martin/HK PSRŽ Bratislava), Emma Plvanová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Nina Ševčíková (ŽHK Poprad)
