Prvou prekážkou Slovenska je USA. Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup? (TV program)

TRENČÍN, BRNO. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.
Slováci budú mať výhodu domáceho prostredia, predstavia sa v skupine B, ktorú hostí Trenčín. Zápasy Skupiny A sa odohrajú v českom Brne.
Prvým súperom Slovenska bude reprezentácia USA. Zápas sa začne v pondelok o 19:00 h, v televízii ho bude vysielať stanica JOJ Šport.
Slováci si v základnej skupine ešte zmerajú sily so Švédskom a Nemeckom.
Turnaj otvoria ešte pred tým dve stretnutia o 15:30 h. V Trenčíne nastúpia mladíci Nemecka proti Švédsku, duel nájdete aj na JOJ Športe.
V brnenskej skupine A otvorí dianie súboj Kanady s Fínskom, vysielať ho bude ČT sport.
Paralelne so slovenským zápasom nastúpi aj česká repezentácia, ktorá vyzve rovesníkov Švajčiarska. Stretnutie dostane priestor na staniciach JOJ Šport aj ČT sport.
Obhajcom titulu z posledného ročníka, ktorý sa odohral v kanadskom Edmontone, je reprezentácia Kanady, vo finále zdolala Česko 2:1.
Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 5. miesto, keď si v súboji o umiestnenie poradili s Nemeckom 5:2.