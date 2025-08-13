Slováci v boji o postup proti favoritovi. Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup? (TV program)

TRENČÍN. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.
Slováci majú výhodu domáceho prostredia, figurujú v skupine B, ktorú hostí Trenčín. Zápasy Skupiny A hrajú v českom Brne.
Mladí hokejisti v prvom zápase podľahli USA 3:6 napriek hetriku Ozogányho, v druhom zápase však už bodovali naplno, keď obranu Nemecka zlomili až v úplnom závere a triumfovali 1:0.
Posledný súperom Slovákov v boji o postup zo základnej skupiny budú hokejisti Švédska, ktorí majú na konte už dve výhry. Zápas sa začína o 19:00 h a bude ho vysielať JOJ Plus.
Program dňa ešte pred tým otvoria dve stretnutia o 15:30 h. V Trenčíne nastúpia Nemci proti USA, tento duel nájdete na JOJ Športe.
V českej skupine A sa predstavia Švajčiari proti Fínom.
Paralelne so slovenským zápasom nastúpi aj česká reprezentácia, ktorá vyzve rovesníkov z Kanady. Stretnutie dostane priestor na českej stanici ČT sport.
Obhajcom titulu z posledného ročníka, ktorý sa odohral v kanadskom Edmontone, je reprezentácia Kanady, vo finále zdolala Česko 2:1.
Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 5. miesto, keď si v súboji o umiestnenie poradili s Nemeckom 5:2.