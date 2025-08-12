VIDEO: Neuveriteľné čakanie na gól. Slovensko nedopustilo prekvapenie a zachránilo výhru

Radosť hráčov Slovenska.
Radosť hráčov Slovenska. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|12. aug 2025 o 21:35
Jediný gól padol v predposlednej minúte.

Hlinka Gretzky Cup 2025 - skupina B

Slovensko - Nemecko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Gól: 59. Stankoven (Floriš, Ďurčo)

Rozhodovali: Jobbágy, Konc - Tvrdoň, Pribula

Vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 2861

Zostava SR: Čelko - Goljer, Maršálek, Floriš, Kovalčík, Černák, Dedík, Baran – Tariška, Hybský, Ozogány – Bernát, Kubat, Matta – Rausa, Stankoven, Rezničák – Ďurčo, Lukáčik, Plančár – Kopačka

TRENČÍN. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vyhrali v druhom zápase na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025 proti rovesníkom z Nemecka 1:0.

Slovenská „osemnástka“ má na konte tri body a stále si udržuje šancu na postup do semifinále. V treťom stretnutí narazí v stredu o 19.00 h na lídra skupiny Švédsko.

VIDEO: Víťazný gól Slovenska

Jediný gól padol 72 sekúnd pred koncom tretej tretiny, keď si puk nešťastne zrazil do vlastnej siete nemecký obranca Moussa Hackert.

Gól pôvodne pripísali Jurajovi Jonasovi Ďurčovi, neskôr ho uznali Matejovi Stankovenovi. Slováci sa tešia z prvých bodov na turnaji, predtým v úvodnom dueli podľahli Američanom 3:6.

Hlas po zápase

Martin Dendis, tréner SR 18: „Dnes sme začali trochu pasívne, ale postupne sme sa do toho dostali. Celý zápas sme boli lepším tímom. Nakoniec sme dokázali nájsť cestu k víťazstvu, sme radi za to. Mali sme za celý zápas 46 striel, hralo sa na jednu bránku, nemecký brankár mal svoj deň. Podali sme tímový výkon, ukázali sme charakter.“

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

2

2

0

0

0

15:3

6

2.

USA

2

1

0

0

1

9:8

3

3.

Slovensko

2

1

0

0

1

4:6

3

4.

Nemecko

2

0

0

0

2

0:11

0

