VIDEO: Neuveriteľné čakanie na gól. Slovensko nedopustilo prekvapenie a zachránilo výhru

Hlinka Gretzky Cup 2025 - skupina B
Slovensko - Nemecko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Gól: 59. Stankoven (Floriš, Ďurčo)
Rozhodovali: Jobbágy, Konc - Tvrdoň, Pribula
Vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 2861
Zostava SR: Čelko - Goljer, Maršálek, Floriš, Kovalčík, Černák, Dedík, Baran – Tariška, Hybský, Ozogány – Bernát, Kubat, Matta – Rausa, Stankoven, Rezničák – Ďurčo, Lukáčik, Plančár – Kopačka
TRENČÍN. Slovenskí hokejisti do 18 rokov vyhrali v druhom zápase na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025 proti rovesníkom z Nemecka 1:0.
Slovenská „osemnástka“ má na konte tri body a stále si udržuje šancu na postup do semifinále. V treťom stretnutí narazí v stredu o 19.00 h na lídra skupiny Švédsko.
VIDEO: Víťazný gól Slovenska
Jediný gól padol 72 sekúnd pred koncom tretej tretiny, keď si puk nešťastne zrazil do vlastnej siete nemecký obranca Moussa Hackert.
Gól pôvodne pripísali Jurajovi Jonasovi Ďurčovi, neskôr ho uznali Matejovi Stankovenovi. Slováci sa tešia z prvých bodov na turnaji, predtým v úvodnom dueli podľahli Američanom 3:6.
Hlas po zápase
Martin Dendis, tréner SR 18: „Dnes sme začali trochu pasívne, ale postupne sme sa do toho dostali. Celý zápas sme boli lepším tímom. Nakoniec sme dokázali nájsť cestu k víťazstvu, sme radi za to. Mali sme za celý zápas 46 striel, hralo sa na jednu bránku, nemecký brankár mal svoj deň. Podali sme tímový výkon, ukázali sme charakter.“
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Švédsko
2
2
0
0
0
15:3
6
2.
USA
2
1
0
0
1
9:8
3
3.
Slovensko
2
1
0
0
1
4:6
3
4.
Nemecko
2
0
0
0
2
0:11
0