Slovákov zničila hviezda turnaja. Boli sme mäkkí, malo ho to bolieť viac, vraví tréner

Za ten čas sa už mladí Slováci do bojov o cenné kovy nedostali a zároveň ani raz na vrcholnom podujatí nedokázali zdolať Švédov.

Od tohto momentu, keď Slovensko získalo na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov bronzové medaily, onedlho uplynie už desať rokov.

OTTAWA. Martin Réway si narazil puk o plexisklo, následne prihrávkou cez obrancu našiel Patrika Koyša a ten skóroval do prázdnej bránky.

"Bol to pre nás náročný zápas, keďže sme čelili najlepšiemu tímu našej skupiny. Prvá tretina nám dala nádej, ale v druhej sme začali robiť rozhodnutia, ktoré nás stáli zápas," povedal tréner Ivan Feneš.

Ich negatívna bilancia so severskou veľmocou sa prehĺbila aj na začiatku MS 2025. Výsledok 2:5 znamená proti Švédom šiestu prehru v sérii.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko (MS v hokeji do 20 rokov 2025)

Dvorský potrestal chybu Švédov

Švédske média pred zápasom písali v súvislosti so slovenským tímom najmä o Daliborovi Dvorskom, ktorý hokejovo vyrastal na severe Európy.

Noviny Dagens Nyheter ho označili za supertalent, ktorý sa môže postarať o ťažký štart Švédska do juniorského šampionátu.

Draftový výber St. Louis Blues čakal na predošlých MS U20 na prvý gól až do tretieho zápasu, no v Ottawe na to potreboval necelých dvanásť minút.

Pri úvodnom góle celého turnaja predviedol kvalitnú strelu švihom a tiež svoje hokejové myslenie, keď všetko správne načasoval.