Slováci v generálke na MS tesne prehrali, mali aj obrovskú smolu

Dalibor Dvorský, strelec druhého gólu SR: "Začali sme veľmi dobre, strelili sme gól, no po švajčiarskom vyrovnaní naša hra trošku upadla. Škoda gólu na 3:2 v tretej tretine. Tlačili sme, ako sa dalo. Švajčiari sa hádzali do striel pomaly hlavami. Gól to neprinieslo. Chýbal nám kúsok šťastia. Snáď ho budeme mať na majstrovstvách sveta."

Samuel Honzek, útočník SR: "Prehra nás mrzí. Mali sme veľa šancí, najmä gólových. Mali sme ich premeniť, výsledok by bol iný. Aj v hre by sa našlo zopár vecí, ktoré nám nevyšli. Nerealizovali sme ich tak, ako sme ich cvičili. Ak však zopakujeme výkon z tretej tretiny a vylepšíme detaily, môžeme byť úspešní."