Zlepšili obranu, potiahol ich mladý líder. Slováci spravili prvý krok k postupu

Oliver Vidin, tréner Slovenska: „Myslím si, že sme boli trochu netrpezliví na konci zápasu. Mali sme hrať trochu voľnejšie, respektíve pomalšie. Vtedy by sme možno premenili nejaký kôš, ako sme napríklad zahrali posledný kôš a premenil ho Merešš. My sme strieľali nejaké trojky, oni z toho vyťažili rýchle protiútoky a dali šialené trojky, z ktorých to dotiahli na 13 bodov. Je to neskúsenosť, je to nový tím a veľa hráčov je prvýkrát v reprezentácii, preto takto hrali.“

Timotej Malovec, hráč Slovenska: „Povedal by som, že sme trénovali ako diví. Jednoducho, ukázalo sa, že sa príprava vyplatila. Môžeme byť do nejakej časti spokojní s výkonom, možno posledné dve minúty sme sa zbytočne naháňali.“

Lukáš Bolek, hráč Slovenska: „Bol to náročný zápas, mám také zmiešané pocity. Myslím si, že sme mohli vyhrať určite o viac bodov, pretože sa ráta bodový rozdiel. Bude nás to teda trochu mrzieť, pretože v závere sme mentálne poľavili. Výhra je dôležitá, ale ideme ďalej, pretože vieme, že to nič neznamená.“

Šimon Krajčovič, hráč Slovenska: „Myslím si, že je to dôležitý a úspešný prvý krok. Do predkvalifikácie sme vošli víťazne. Vedeli sme, že zápas sa nebude lámať v prvých 20 minútach, ale až v druhom polčase, ukáže sa v ňom, kto je ako na tom fyzicky. Vytvorili sme dobrý 20-bodový náskok, možno zbytočnými chybami, aj mojimi, sme dostali koše z protiútokov a Švajčiari to trochu znížili. Hlavné je víťazstvo o 13 bodov, snáď nás to nebude mrzieť.“