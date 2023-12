Druhý hrací deň na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov otvorí stretnutie medzi Slovenskom a Švajčiarskom.



Slovensko naskočí do svojho druhého stretnutia na turnaji. V utorňajšom meraní síl zverenci Ivana Feneša mali síce pomalší rozbeh, no napokon nadelili Česku debakel výsledkom 6:2.



Švajčiarsko je jediným tímom z našej základnej skupiny, ktoré sa ešte do akcie na podujatí nedostali. Pre Helvétov bude toto meranie síl otváracou previerkou.



Naposledy sa tieto dva tímy stretli na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov pred rokom. Helvéti vtedy pretlačili našu reprezentáciu výsledkom 4:3 po nájazdoch.