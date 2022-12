ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov 2023 (U20 LIVE)

S istotou štvrťfinále nastúpia slovenskí hokejoví reprezentanti na svoj štvrtý a záverečný duel v základnej B skupine MS do 20 rokov, súperom im bude Švajčiarsko. Zápas sa začína o 17:00.



Slováci figurujú so ziskom 6 bodov na 2. priečke za vedúcim Fínskom, ktoré získalo o bod viac. Tretí sú Američania taktiež so 6 bodmi, nasledujú Švajčiari so štyrmi bodmi a doposiaľ jeden bod získalo Lotyšsko.



Naši chlapci po víťazstve nad USA 6:3 zdolali včera aj Lotyšsko, 3:0. Švajčiari v minulom zápase podľahli USA 1:5, predtým zdolali Lotyšsko 3:2 po samostatných nájazdoch a vyhrali aj nad Fínskom, 3:2 po predĺžení.