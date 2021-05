Švajčiari nemajú v tíme veľa basketbalistov, ale sú vrtkí, hovorí legenda Slovana

Len blázon by si ich nechal ujsť. Samozrejme, že sledujem. Slovensko má po troch zápasoch deväť bodov, to sa nestalo už dlhé roky. Ja viem, dve víťazstvá dosiahlo proti takzvaným papierovo slabším súperom, ale kto je dnes slabší súper?

A teraz prídu ďalší súperi. Najbližšie Švajčiari. Keď ich budú tak dobre napádať ako Rusov a nedovolia im rozvinúť útočné akcie, nepustia ich do rytmu, môžu uspieť. Budú to mať však veľmi ťažké. Švajčiari majú na šampionáte veľmi dobrý tím.

Kanada nemala po troch zápasoch bod, Fíni prehrali s Kazachstanom, Švédi s Bieloruskom, to je neuveriteľné. Isteže, mužstvá nemajú toľko posíl z NHL, ale aj v Európe sa hrá kvalitný hokej. Napríklad na severe.

Turnaj je veľmi vyrovnaný. Slováci majú deväť bodov, ale ešte nemajú istotu. Po troch víťazstvách môžu prísť dve prehry a už to budú nervy. Slováci nesmú začať počítať. Nech zabudnú na tabuľku, nech sa na ňu ani nepozrú, musia pokračovať v takej hre, akú predvádzali doteraz.

Miloš Kelemen.

Áno, on. Mali sme generáciu Hossovcov, Gáboríkovcov, bolo to krásne, fantastické, ale potom prišlo veľké vákuum. A teraz? Dúfam, že sa tým hráčom, ktorí sú v Rige, rozsvieti v hlave žiarovka a uvedomia si, čo chcú dosiahnuť a kam sa túžia dostať, lebo práve dobré výkony v reprezentácii sú mostíkom do veľkého hokeja.

Myslím, že všetci noví chlapci, ktorí sú tam, majú záujem sa posunúť v kariére - či do KHL, do Švédska, Švajčiarska alebo do zámoria.