Veľké Slovensko? Kedysi. Švajčiari o ňom píšu len v malom dolnom rohu

Narodili ste sa v Prešove, ale celý život hráte hokej vo Švajčiarsku. Ako je to možné?

Môj otec bol hádzanársky reprezentant Československa, a keď padol komunizmus, šiel hrať do Švajčiarska, kam zobral aj celú rodinu. Keď som mal štyri roky, otcov kamarát mi daroval na narodeniny korčule, rukavice, prilbu a dres Montrealu Canadiens. Hovoril otcovi - je hyperaktívny, daj ho na hokej, aspoň bude večer lepšie spať.

V roku 2006 ma draftoval Vancouver Canucks a vtedy ma kontaktoval ich skaut Braňo Puliš, či by som nechcel v lete trénovať na Slovensku. Neváhal som a chodil som tam každé leto. Najviac času som strávil s Paľom Demitrom. S ostatnými som bol len na ľade, ale s Paľom sme spolu chodili aj behať či do posilňovne.

Neskôr ste v lete chodili do Trenčína a trénovali spolu s Mariánom Gáboríkom, Mariánom Hossom, Zdenom Chárom či Pavlom Demitrom. Ako k tomu prišlo?

Bol som na dvoch či troch turnajoch, kde som hral za Slovensko. Na poslednom mi tréneri hovorili, že musím hrať aspoň dva roky na Slovensku, aby som mohol ísť na šampionát do 18 a 20 rokov. Myslel som si, že vtipkujú. Bolo to však pravidlo Medzinárodnej hokejovej federácie. Ale hrával som celý život vo Švajčiarsku a ako 16-ročný som podpísal zmluvu v Klotene. Slovensko bola vtedy pre mňa cudzia krajina.

Neuveríte, ale bolo to v roku 2013, keď napokon Švajčiari získali strieborné medaily. Absolvoval som celú prípravu, no pár dní pred záverečnou nomináciu ma poslali domov. Bol som nahnevaný, ale čo som mohol spraviť? Taký je život hokejistu.

S rodičmi sme sa doma rozprávali po slovensky. Potom som chodil na Slovensko v lete na tréningové kempy a navyše mám už takmer jedenásť rokov manželku Slovenku. Kontakt so Slovenskom mám neustále. Dokonca rodičia sa už odsťahovali naspäť do Prešova.

Páčila sa mi jeho skromnosť. Nedal mi nikdy pocítiť, že je niečo viac, hoci bol hviezdou v NHL. Veľa mi radil a pomáhal. V kolektívnych športoch bol nadaný, neznášal prehry. Vtedy chytal aj poriadne nervy, ale všetko v rámci srandy. Ešte dva týždne pred nehodou sme sa videli. Keď sa to stalo, bol to šok.

Dáni v zápase proti Švajčiarom vyslali na bránku súpera len štyri strely. Čím si to vysvetľujete?

Český komentátor Robert Záruba na Twitteri po dvoch zápasoch napísal, že s tým, ako Švajčiari bránia a bojujú o puk, môžu pokojne získať titul majstrov sveta. Ako to vnímate?

Idú hrať o medaily. Tak to vyhlasujú. Dávajú si vysoké ciele. Keď si poviete, že idete hrať o štvrťfinále a dosiahnete ho, uvoľníte sa a je koniec. Viem, ako rozmýšľa švajčiarsky tréner Patrick Fischer. Je maximalista. Ich cieľom sú zlaté medaily, chcú byť najlepší.

Cieľom slovenského tímu na šampionáte v Lotyšsku je štvrťfinále. Švajčiari získali na MS 2018 striebro, o rok neskôr skončili ôsmi. S akými ambíciami odchádzali do Rigy?

Čo hrali ostatní bez hokejok? Som prekvapený, lebo slovenský hokej v posledných rokoch nebol až taký dobrý. Je to zvláštny šampionát. Je tam veľa prekvapení. Nevidel som však žiadne slovenské zápasy, lebo vo Švajčiarsku dávajú len domáce zápasy. Ale teší ma, že sa Slovensku darí, bodaj by vyhralo aj celý šampionát.

Keby vám niekto pred turnajom povedal, že po troch zápasoch bude mať Slovensko viac bodov ako Česko, Švédsko a Kanada dohromady, čo by ste si pomysleli?

Neviem, ako to robí, ale nestráca vôbec rýchlosť. Stále ide ako píla. Má veľa energie, dobrý ťah na bránku, je šikovný s hokejkou. Šestnásť šampionátov je neskutočných. Nie je typický líder, že by rozprával v kabíne. Ale na ľade ide za každých okolností, či vyhrávate alebo prehrávate. Chcenie a nasadenie ho robí výnimočným.

Ikonou vo švajčiarskom výbere je 37-ročný Andres Ambühl, ktorý je na šestnástych majstrovstvách sveta. Ako to robí?

Slováci zobrali na turnaj trinásť nováčikov, nemajú vo výbere žiadnu hviezdu z NHL. Keď ste videli nomináciu, poznali ste nejakých hráčov?

Veľa som ich nepoznal. Poznám Mareka Hrivíka a Petra Cehlárika zo Žiliny, lebo som tam chodil v lete trénovať. Slováci majú taký no name výber, ale s ním niekedy urobíte lepší výsledok ako s hviezdami. Keď boli majstrovstvá sveta na Slovensku v roku 2011 i 2019, Slováci hviezdy mali, ale nespravili ani štvrťfinále. A naposledy vyhrali Fíni s hráčmi z domácej ligy. Niekedy je lepšie mať obyčajných chlapcov, ktorí vydajú zo seba všetko. Každý je skromný, maká a nemyslí si - je mi to jedno, aj tak zarábam milióny.

Ako vnímajú vo Švajčiarsku slovenský hokej?

Nehovorím, že podceňujú Slovákov, ale často sa hovorí - veľké Slovensko? Možno kedysi. Všetci vnímajú, že nemáte takú generáciu hráčov ako Demitra, Hossa, Gáborík, Šatan či Bondra. Vo Švajčiarsku sa hovorí a píše len o Švajčiaroch. Niekedy mi to lezie na nervy. Komentátori riešia len švajčiarskych hráčov. Keď urobia niečo pekné, ospevujú ich, akoby odohrali tisíc zápasov v NHL. Komentovanie je jednostranné. Aj noviny píšu len o Švajčiaroch. Keď napíšu niečo o Slovensku, je to v malom dolnom rohu, že si to ani nevšimnete.