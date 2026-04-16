VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švajčiarsko v prípravnom zápase pred MS 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti hrajú svoj úvodný zápas v príprave pred MS v hokeji 2026. Prvým súperom Slovákov je Švajčiarsko.
Skóre duelu otvorili Švajčiari v úvode druhej tretiny, keď sa presadil v 21. minúte Dario Rohrbach.
O vyrovnanie sa postaral v 32. minúte premiérovým presným zásahom v národnom tíme vo svojom debute Matúš Vojtech.
V úvode tretej časti poslal do vedenia Slovensko obranca Jakub Meliško, ktorý hrá rovnako ako Vojtech prvý duel v reprezentácii.
Výsledok upravil strelou do prázdnej brány Andrej Kukuča.
