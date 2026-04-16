VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švajčiarsko v prípravnom zápase pred MS 2026

Na snímke zľava Jakub Meliško (Slovensko) a Diminik Egli (Švajčiarsko) v prípravnom zápase. (Autor: TASR)
Sportnet|16. apr 2026 o 18:16
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Švajčiarsko v príprave na MS v hokeji 2026.

Slovenskí hokejoví reprezentanti hrajú svoj úvodný zápas v príprave pred MS v hokeji 2026. Prvým súperom Slovákov je Švajčiarsko.

Skóre duelu otvorili Švajčiari v úvode druhej tretiny, keď sa presadil v 21. minúte Dario Rohrbach.

O vyrovnanie sa postaral v 32. minúte premiérovým presným zásahom v národnom tíme vo svojom debute Matúš Vojtech.

VIDEO: Gól Matúša Vojtecha na 1:1

V úvode tretej časti poslal do vedenia Slovensko obranca Jakub Meliško, ktorý hrá rovnako ako Vojtech prvý duel v reprezentácii.

VIDEO: Gól Meliška na 2:1

Výsledok upravil strelou do prázdnej brány Andrej Kukuča.

Duel Slovensko - Švajčiarsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

    Na snímke zľava Gaetan Haas (Švajčiarsko) a Servác Petrovský (Slovensko) v prípravnom zápase.
