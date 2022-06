Slovensko spoznalo prípadného súpera vo štvrťfinále ME v malom futbale 2022

KOŠICE. Slovenských futbalistov čaká na domácich ME v malom futbale 2022 vstup do vyraďovacej časti. V osemfinále vyzvú Gruzínsko.

Už však poznajú súpera, na ktorého by v prípade postupu narazili vo štvrťfinále. Je ním Azerbajdžan, ktorý v osemfinále zdolal Izrael 3:0.

Slováci postúpili do vyraďovacej časti so ziskom 7 bodov ako víťaz skupiny A, Gruzínci obsadili 3. miesto vo vyrovnanej skupine C. V konkurencii Čiernej Hory, Bulharska a Rakúska získali 6 bodov.