Slovensko spoznáva súperov v skupine MS v hokeji 2026, čaká ho derby s Českom

Skupiny sa zostavujú podľa pevného nasadzovacieho kľúča: do A-skupiny putujú tímy z pozícií rebríčka 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 a 16, do B-skupiny tímy z miest 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 a 15.

To znamená, že Slovensko čakajú náročné zápasy proti jednému z finalistov tohtoročných MS, tradične silnému Švédsku, ale aj proti Česku, s ktorým si po troch rokoch znovu zmeria sily v základnej skupine.

Zaujímavosťou je postup Dánska do semifinále MS 2025, vďaka čomu sa vyšvihlo na 8. miesto v rebríčku a predbehlo Lotyšsko, ktoré by inak patrilo do tejto skupiny. Nováčikom turnaja budú Taliansko a Veľká Británia.