Calzona urobil viacero zmien. Zostava Slovenska na zápas s Rumunskom

Slovenský futbalový brankár Marek Rodák. (Autor: REUTERS)
Sportnet|31. mar 2026 o 19:50
Pozrite si zostavy prípravného zápasu Slovensko - Rumunsko.

Slovenskí futbalisti dnes odohrajú na domácom štadióne v Bratislave prípravný zápas s Rumunskom.

Zverenci trénera Francesca Calzonu sa vracajú do akcie po neúspešnej baráži o MS vo futbale 2026. V semifinále baráže Slováci prehrali doma s Kosovom 3:4 a tento výsledok definitívne uzavrel slovenský sen o účasti na šampionáte.

Rovnaký osud postihol Rumunov, ktorí v baráži poďahli Turecku 0:1.

Slovensko nastúpi na Tehelnom poli s pozmenenou zostavou.

Martina Dúbravku nahradí v bráne Marek Rodák, v obrane sa predstaví rovnaká štvorica Martin Valjent, Denis Vavro, Adam Obert a Dávid Hancko.

V strede poľa nastúpia pri Stanislavovi Lobotkovi po novom Tomáš Rigo a Lászlo Bénes. V útoku bude operovať trojica Tomáš Sluslov, Dávid Strelec a Lukáš Haraslína

Zápas sa začína o 20.45 h a vysiela ho stanica Sport 1. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu

Slovensko: Rodák - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Rigo, Lobotka, Bénes - Suslov, Strelec, Haraslín

Rumunsko: Radu - Ratiu, Dragusin, Ghita, Bancu - Tanase, Stanciu, Dragomir - Man, Birligea, Baiaram

Reprezentácie

Futbalisti Luxemburska
Futbalisti Luxemburska
Lotyšsko a Luxembursko zvládli úlohy favoritov. Udržali sa v C-divízii Ligy národov
dnes 20:27
