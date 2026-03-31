Calzona urobil viacero zmien. Zostava Slovenska na zápas s Rumunskom

Slovenskí futbalisti dnes odohrajú na domácom štadióne v Bratislave prípravný zápas s Rumunskom.
Zverenci trénera Francesca Calzonu sa vracajú do akcie po neúspešnej baráži o MS vo futbale 2026. V semifinále baráže Slováci prehrali doma s Kosovom 3:4 a tento výsledok definitívne uzavrel slovenský sen o účasti na šampionáte.
Rovnaký osud postihol Rumunov, ktorí v baráži poďahli Turecku 0:1.
Slovensko nastúpi na Tehelnom poli s pozmenenou zostavou.
Martina Dúbravku nahradí v bráne Marek Rodák, v obrane sa predstaví rovnaká štvorica Martin Valjent, Denis Vavro, Adam Obert a Dávid Hancko.
V strede poľa nastúpia pri Stanislavovi Lobotkovi po novom Tomáš Rigo a Lászlo Bénes. V útoku bude operovať trojica Tomáš Sluslov, Dávid Strelec a Lukáš Haraslína
Zápas sa začína o 20.45 h a vysiela ho stanica Sport 1.
Zostavy zápasu
Slovensko: Rodák - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Rigo, Lobotka, Bénes - Suslov, Strelec, Haraslín
Rumunsko: Radu - Ratiu, Dragusin, Ghita, Bancu - Tanase, Stanciu, Dragomir - Man, Birligea, Baiaram