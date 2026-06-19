Slováci mieria na MS s jasným cieľom. Po dvoch neúspechoch chcú späť na medailové pozície

Vo štvrtok dopoludnia odcestovali slovenskí hokejbalisti na svoje 16. majstrovstvá sveta.
Po dvoch neúspechoch sa zverenci Milana Rampáčka vybrali do Ostravy s imperatívom vrátiť sa na medailové pozície. Spolu s nimi budú v akcii aj ženy, tie čaká jubilejný 10. šampionát.
Slovenskí reprezentanti od roku 1996, keď sa v Bratislave konal prvý svetový šampionát, zbierali medaily pravidelne. Až do roku 2022 získali päť titulov, dve striebra a šesť bronzov.
Na MS 2022 v Montreale však prehrali vo štvrťfinále s Gréckom a po prvý raz v histórii nezískali cenný kov. Rovnaký výsledok zopakovali aj o dva roky neskôr vo švajčiarskom Vispe, kde ich vo štvrťfinále zastavili USA.
Pre MS v Ostrave sa zmenil systém turnaja. Slováci sa v A-skupine stretnú s domácim Českom, Kanadou, USA, Švajčiarskom a Fínskom. Do štvrťfinále postúpi všetkých šesť tímov A-skupiny a dva najlepšie z B-skupiny.
V „béčku“ budú Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia, Kajmanie ostrovy a India.
Obranca Michal Salajka vníma tím pozitívne:
„Náš tím vnímam veľmi kladne. Cítim tam mentálne spojenie a správnu energiu. Verím našim kvalitám, ale nechcem hovoriť dopredu. Verím však, že zanecháme výraznú stopu,“ uviedol pre TASR.
Slováci sa na turnaj pripravovali už od augusta, vrátane prípravných zápasov v Boskoviciach, kde prehrali s domácim výberom 2:6 a 1:2.
Tréner Milan Rampáček počas prípravy skúšal viacero hráčov, finálnu nomináciu skladal až po skončení extraligy.
„Mali sme výbornú konkurenciu a bolo z čoho vyberať. Tím je oproti minulosti skúsenejší a silnejší na každom poste,“ povedal.
Vo výbere je aj brankár Filip Surák zo Spišskej Novej Vsi a obranca Oliver Stümpel.
„Každý hráč má svoju kvalitu a môže pomôcť tímu,“ doplnil Lukáš Piják.
Ženská reprezentácia bude hrať bez Nely Lopušanovej, ktorá chýba pre školské povinnosti. Turnaj odohrá v jednej skupine so systémom každý s každým.
Slovenky sa stretnú s Českom, Veľkou Britániou, Kanadou, Švajčiarskom a USA. Najlepšie štyri tímy postúpia do semifinále.
„Každý zápas bude veľmi dôležitý. Pobijeme sa o čo najlepší výsledok,“ povedal tréner Marián Hambálek.
Nominácia SR muži na MS 2026
Brankári: Filip Surák (LG Corwin), Peter Kučera (H+H Skalica), Jakub Balogáč (HMHK Vranov nad Topľou)
Obrancovia: Tomáš Kozák (Leaders Ružinov), Michal Salajka, Maximilián Mikula (obaja H+H Skalica), Oliver Stümpel (Jets Nitra), Nikodém Šulik (HK IMS-EAST Popradskí Piráti), Martin Dubeň (LG Corwin), Šimon Lopušan (PROTEF Považská Bystrica), Ján Revaj, Ivan Gajdoš (obaja Nitrianski Rytieri)
Útočníci: Jaroslav Martinusík, Andrej Siakeľ, Lukáš Olejník (všetci H+H Skalica), Filip Klema, Martin Benko, Lukáš Lipiansky (všetci LG Corwin) Lukáš Piják, Matúš Korbáš, Ivan Hryzák, Andrej Straka (všetci PROTEF Považská Bystrica), Ján Šatka (ŠK 98 Pruské), Richard Mráz (Nitrianski Rytieri), Matej Pisarovič (Horgenberg Hammer/Švajč.)
Nominácia SR ženy na MS 2026
Brankárky: Soňa Kubaniová (HBK Levíčatá Humenné), Carmen Dráfiová (HBK Nitrianski rytieri), Nina Cengelová (HANCOP Juniors)
Obrankyne: Daria Jermaková (HOKEJBAL Prešov), Lucia Záborská, Nina Štrbáková (obe HBK Medokýš Martin), Lucia Martincová (HBC DT Považská Bystrica), Sofia Hambálková (Hancop Juniors), Hana Benejová (HBC Košice), Sarah Nilabovičová (ŠK 98 Pruské), Emma Šebestová (Popradskí Piráti)
Útočníčky: Alexandra Lidská, Laura Lacková (obe HOKEJBAL Prešov), Zuzana Tomečková (HBK Medokýš Martin), Nina Ševčíková, Sofia Podoláková (obe HBC DT Považská Bystrica), Laura Hambálková, Alexandra Jovanovová, Kristína Taricsová, Emma Donovalová, Anna Džurňáková (všetky Hancop Juniors), Lilly Laura Lipnická, Janka Pavlíková (obe HBC Košice), Patrícia Dzurinová (HMHK Vranov nad Topľou), Dorota Kubáňová (Popradskí Piráti)