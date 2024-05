Chystá slovenský tréner Poľska špeciálnu taktiku? Chceme bodovať, vraví Kaláber

"Mali sme zlý úvod zápasu, neviem, prečo sme sa zobudili tak neskoro. Nastavenie hráčov v šatni pred zápasom bolo dobré... Toto bol pre nás mimoriadne dôležitý duel v boji o záchranu a nezvládli sme ho. Neznamená to však, že to už vopred vzdávame," uviedol sklamaný kapitán Krystian Dziubiňski pre polsatsport.pl.

V základnej B-skupine v Ostrave padol nováčik na dno tabuľky so ziskom jedného bodu z troch zápasov za prehru po predĺžení na úvod s Lotyšmi (4:5 pp).

"Beriem to ako každý iný zápas, hoci som Slovák," povedal pre denník Šport tréner poľskej reprezentácie Róbert Kaláber.

Poľské médiá sa pýtajú, proti akým súperom ešte Poliaci môžu zabodovať. Už v stredu večer o 20.20 h nastúpia "bielo-červení" proti Slovákom a v tomto zápase to budú mať náročné už aj preto, že slovenskí hokejisti po skvelom ofenzívnom výkone zdolali Američanov 5:4 po predĺžení.

To však ešte slovenskému tímu chýbala dvojica Martin Pospíšil - Miloš Kelemen, ktorá zatiaľ patrí medzi najväčšie útočné zbrane Slovenska na MS v Ostrave.

"Pre mňa je špeciálne, že sme ako poľská reprezentácia na majstrovstvách sveta. Koncentrujeme sa na každý duel. Slováci majú silné mužstvo. Chceme bodovať, ale podmienky bude diktovať súper. Ten určí, či máme šancu. Musíme sa na to nachystať, vyrovnať v korčuľovaní a v jednoduchých riešeniach v obrannom pásme. To nám robí najväčší problém," skonštatoval Kaláber. Slováci a Poliaci sa stretli v príprave na MS 2024 v Žiline a domáci hokejisti uštedrili Poliakom lekciu 6:1, hoci druhá polovica zápasu bola vyrovnaná.

Kaláber tvrdí, že so svojimi zverencami sa nechce hneď po jednej účasti rozlúčiť s MS elitnej kategórie, kam sa Poliaci dostali po 22 rokoch.

"Musíme sa pokúsiť udržať medzi elitou. Na začiatku to bola veľká nevedomosť, lebo sám som nevedel, čo môžeme očakávať. Ešte pred dvoma rokmi sme hrali na majstrovstvách sveta proti Srbsku a teraz hráme aj so Slovenskom. Prípravné zápasy s Dánmi a so Slovákmi nám veľmi pomohli.

Chalanov posúva každý duel na šampionáte. V tréningu im môžete kresliť, maľovať, aby mali rýchlejšie reakcie, ale k tomu ich musí donútiť súper. Nemali sme štyri roky možnosť zahrať proti top tímom, až teraz v Ostrave," uzavrel Kaláber.