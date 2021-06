Slováci nemajú na to, aby hrali na EURO otvorený futbal

Futbalových systémov je veľa. Základom je, akých máte hráčov a či sa hodia do štýlu, ktorým chcete hrať. A podľa toho môžete vymýšľať taktiku.

Hrať proti nim otvorený futbal? Na to momentálne Slováci nemajú. Budú hrať pragmaticky, čo neznamená, že v určitých momentoch zápasu nemôžu hrať atraktívne. A najmä účelne.

Slováci odštartujú EURO 2020 proti Poľsku. Tímu, ktorý by mohol byť na podobnej úrovni ako Slovensko. Nebyť Roberta Lewandowského.

Obaja sú silní v defenzívnych súbojoch a pri vzájomnom zabezpečovaní sa môžu eliminovať aj poľskú útočnú hviezdu. Musia ju však držať, čo najviac mimo pokutového územia.

Slováci nemôžu hrať v tak hlbokom defenzívnom bloku ako v poslednom prípravnom zápase proti Rakúsku. To by bola cesta do pekla.

Lewandowski je vo veľkom vápne nezastaviteľný. Škriniar môže byť bezchybný, ale bude limitovaný tým, že nemôže faulovať. A to poľský snajper dokáže využiť.