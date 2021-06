Ani Hamšík, ani Škriniar. Kto je v Poľsku najuznávanejším Slovákom?

V pondelok o 18.00 sa v Poľsku takmer všetko na dve hodiny zastaví. Futbalová reprezentácia totiž odštartuje EURO 2020 zápasom proti Slovensku. „Poľsko potrebuje nad Slovenskom vyhrať. S troma bodmi proti Španielom sa neráta,“ tvrdí novinár poľského rozhlasu WOJCIECH STOBBA. Ako Poliaci vnímajú slovenský tím? Cítia sa byť favoritom zápasu? V poľskej tlači ani na webe nie je veľa článkov o slovenskom tíme. Môže sa to zmeniť cez víkend alebo tesne pred zápasom. Oba tímy bojujú so zraneniami, ale väčšina poľských športových novinárov tvrdí, že tento zápas by sme mali vyhrať.

V Poľsku sa hovorí, že na každom veľkom turnaji hráme úvodný zápas, potom zápas poslednej šance a rozlúčkový zápas. V otváracom zápase Poľsko zvíťazí.

Ktorí slovenskí futbalisti sú v Poľsku najviac rešpektovaní? Keď si prehliadnem slovenský káder, najuznávanejším hráčom pre Poliakov je brankár Dušan Kuciak. Niekoľko sezón chytal v Legii Varšava a trikrát sa stal poľským majstrom. Teraz hrá za Lechiu Gdansk. Je to hráč, o ktorom počul každý futbalový fanúšik v Poľsku. Pred turnajom dáva rozhovory poľským médiám. Stal sa symbolom slovenského futbalu v Poľsku. Veľa našich fanúšikov si pamätá Mareka Hamšíka, keď hrával za Neapol. V poľskej Ekstraklase zanechali určitú stopu aj Ondrej Duda alebo Lukáš Haraslín.

Oporou Lechu Poznaň je Ľubomír Šatka, ktorý by mal proti Poľsku vytvoriť stopérsku dvojicu s Milanom Škriniarom z Interu Miláno. Ako ich vnímate? Môžu ubrániť Roberta Lewandowskeho? Všetko závisí od vašej taktiky. Je veľa zápasov, keď sa poľskí súperi zamerajú len na eliminovanie Lewandowskeho. Niekedy to funguje, inokedy nie. Vieme, že Škriniar patrí medzi najlepších slovenských futbalistov. Možno ho dokáže zastaviť alebo mu minimálne sťaží jeho hru. Ako veľmi je poľský tím závislý na Lewandowskom? Do značnej miery je poľský tím závislý od jeho schopností strieľať góly. V Bayerne Mníchov to nevidíte často, ale v reprezentácii je Lewandowski pripravený vrátiť sa hlbšie do poľa, pýtať si loptu a vytvárať príležitosti pre spoluhráčov. Najmä, keď sa tímu nedarí. Je na ňom veľká zodpovednosť. Stále chce dokazovať, že je skutočným vodcom. Aj keď to už všetci niekoľko rokov vieme.

Novinár poľského rozhlasu Wojciech Stobba. (Autor: Archív: Wojciech Stobba)

Čo znamená pre fanúšikov? Lewandowski je považovaný za najlepšieho útočníka na svete. A nielen pre poľských fanúšikov, ale aj pre mnohých po celom svete. Zažil veľkolepú sezónu v Bundeslige. Prekonal 49-ročný rekord Gerda Müllera v počte gólov strelených v jednej sezóne. Je šialené, čo stvára v Bayerne Mníchov. Poľsko nebude mať dlhé roky takéhoto futbalistu. V klubovom futbale vyhral všetko, ale nezaznamenal žiadny výrazný úspech v reprezentácii. Túži po ňom. Tento rok oslávi 33 rokov, takže by to mohol byť jeden z jeho posledných veľkých turnajov. Je momentálne v Poľsku najpopulárnejším športovcom? Jednoznačne. Pravidelne vyhráva ankety. Na ulici môžete vidieť deti v jeho dresoch. Keď som bol dieťa, Poľsko nemalo žiadne futbalové hviezdy, aj preto sme mali na sebe brazílske či talianske dresy. Teraz máme aj veľmi talentovanú mladú tenistku Igu Swiatekovú. V zime sú populárni skokani na lyžiach, niekedy aj volejbalisti, ak sú úspešní. Ale futbal je globálny šport, každý ho môže hrať kdekoľvek a Lewandowski je naša pýcha, čo by ste nepovedali o žiadnom politikovi.

Kto ďalší patrí k najvýraznejším osobnostiam v poľskom tíme? Stredopoliar Neapola Piotr Zielinski by na tomto šampionáte mohol odohrať kvalitné zápasy. Veľa poľských fanúšikov ho podceňuje. Vyčítajú mu, že nestrieľa viac gólov. V strede poľa však odvádza skvelú robotu. Vždy sme mali brankárov svetovej úrovne a ani teraz to nemá tréner Paulo Sousa jednoduché, aby vybral medzi Wojciechom Szczesnym, Lukaszom Fabianskim a Lukaszom Skorupskim. Jednou z najväčších osobností tímu je aj Grzegorz Krychowiak. Ako veľmi budú poľskému výberu chýbať útočníci Arkadiusz Milik a Krzysztof Piatek? Keď Poľsko pre zranenie prišlo o Piąteka, tréner Sousa vravel - ešte stále máme Milika. Potom sme stratili aj jeho. Bude ťažké nájsť rovnocenného partnera k Lewandowskemu. Títo dvaja - Milik a Lewandowski - sú spolu v národnom tíme takmer desať rokov. Pre trénera Sousu, ktorý chce hrať s dvoma klasickými útočníkmi, boli prvou voľbou.

Teraz musí zmeniť taktiku a hrať buď s jedným útočníkom alebo v útoku nastúpi Karol Šwiderski či Jakub Šwierczok. Obaja skórovali v prípravných zápasoch proti Rusku a Islandu. Nie sú však špičkovými hráčmi ako Milik a Lewandowski. Na veľkých turnajoch sú však vždy nejaké prekvapenia. A možno jeden z nich odohrá životný šampionát. Akým štýlom sa poľskí futbalisti budú chcieť prezentovať na EURO? Budú hrať aktívne, či skôr so zabezpečenej obrany? Ťažko povedať pre dve veci. Po prvé, tréner Sousa nemal dostatok času na vypracovanie konkrétneho herného štýlu. S tímom absolvoval iba päť zápasov. Po druhé, musí zmeniť taktiku kvôli zraneným hráčom. V posledných rokoch sme nedávali veľa gólov, ale mali sme aspoň slušnú obranu. Teraz s tým máme ťažkosti. Obranná línia je takmer v každom zápase iná. Je to zatiaľ nepredvídateľné a až prvý zápas proti Slovensku ukáže, čoho všetkého je náš tím schopný.

Ako vnímajú Poliaci svoje šance v skupine? Mnoho ľudí tvrdí, že v základnej skupine Poľsko potrebuje vyhrať nad Slovenskom. S troma bodmi proti Španielom sa neráta. A proti Švédom stačí aj remizovať. Štyri body by mali stačiť na postup do ďalšej fázy turnaja. Očakávania nie sú vysoké. Poľský tím je nevyspytateľný. Po skvelom výkone na EURO 2016 vyzeral tím dobre aj v kvalifikácii na MS 2018. Očakávania a tlak boli veľké, ale šampionát v Rusku bol katastrofou. Mnoho fanúšikov nevie, čo môže teraz čakať. Koľko poľských fanúšikov sa chystá na zápas so Slovenskom do Petrohradu? Presné číslo neviem a nikde som ho nenašiel. Pandémia sťažila cestovanie a sledovanie futbalu na štadiónoch. Forma turnaja je špecifická a nemyslím si, že by sa v tejto podobe mal konať aj v budúcnosti. Chýba mu atmosféra. V roku 2012 sme mali EURO v Poľsku a na Ukrajine, v tom čase som býval neďaleko Gdansku, keď sa hrali zápasy. Tú radostnú atmosféru si budem pamätať do konca života.

Očakávate, že by medzi poľskými a slovenskými fanúšikmi mohli vzniknúť nejaké konflikty? Oba tábory by mohli vychádzať dobre. Máme futbalové spojenia kvôli slovenským hráčom, ktorí hrajú v Ekstraklase. Mnoho Poliakov navštevuje Slovensko ako turisti. Naše jazyky sú podobné. Neočakával by som žiadne konflikty medzi fanúšikmi. Ako ľudia v krajine prežívajú, keď hrá poľská reprezentácia? A ešte k tomu na EURO? Pamätám si časy, keď národný tím nehral na veľkých turnajoch a kvalifikácia bola vždy katastrofálna. Ale napriek tomu som zápasy sledoval s nádejou. Potom sa niečo zmenilo, kvalifikovali sme sa na majstrovstvá sveta 2002 a následne po niekoľkých rokoch na prvé EURO. Prišla nová generácia futbalistov, ktorí boli kľúčovými hráčmi v kluboch a takmer každou kvalifikáciou Poľsko prešli hladko.