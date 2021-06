Slováci na EURO? V kádri je aj mačka vo vreci, hodnotí Borbély

Po prvý raz mohli reprezentační tréneri na futbalové EURO nominovať až 26 hráčov. „Dostali do rúk veľkú zbraň. Môžu lepšie manévrovať, bude to oveľa variabilnejšie,“ myslí si známy tréner a televízny spolukomentátor LADISLAV BORBÉLY .

Posledná sezóna: Vlani bol jedným z hlavných strojcov postupu, no v Premier League mu tréner dal príležitosť len v dvoch zápasoch.

Ladislav Borbély: „Jeho veľkou prednosťou sú skúsenosti. Je to pomerne všestranný brankár, ktorý ukázal proti Rusom, že dokáže rovnocenným spôsobom zastúpiť Dúbravku. Aj vďaka veku je výkonnostne spoľahlivý.“

Posledná sezóna: Ešte počas letnej prípravy si zranil členok a do bránky Newcastlu sa vrátil až vo februári. V boji o záchranu exceloval.

Ladislav Borbély: „Okrem svojich nesporných predností má aj hendikepy. Keď sa mu ich podarí eliminovať, tak sa môže uplatniť v niektorej z top európskych súťaží. Ak sa uňho budú vyskytovať minely, môže to negatívne ovplyvniť jeho kariéru.“

Posledná sezóna: V Laziu Rím sa nepresadil, vo februári odišiel na hosťovanie do Huescy. Postupne dostával viac priestoru.

Ladislav Borbély: „Predstavuje stozápasovú reprezentačnú rutinu, dlhodobo si drží slovenský primát na svojom poste. Jedinú rezervu uňho vidím v tom, že jeho centrované lopty z krídelných priestorov by mali byť oveľa adresnejšie.“

Posledná sezóna: Pre trénera Bruna Labbadiu bol neodmysliteľným členom základnej zostavy, u Pála Dárdaiho to už neplatilo. S troma gólmi to bola jeho strelecky najúspešnejšia sezóna.

Ladislav Borbély: „Ako ľavý obranca môže byť zaujímavý, keď hráme so slabším súperom. Proti silnejším má trošku problémy, jeho primárny priestor nie je dostatočne obsadený. Má však výbornú kopaciu techniku, vie sa zapojiť do ofenzívy.“

Martin Valjent

Dátum narodenia: 11. december 1995

Klub: RCD Mallorca

Posledná sezóna: Bol istým bodom v obrane Mallorcy a mal veľký podiel na tom, že jeho tím postúpil do La Ligy.

Ladislav Borbély: „Videl som ho hrať aj ako krajného beka, to by som ale neodporúčal. Je to typ silového futbalistu, ktorý vie vykonať veľa užitočnej práce v nebezpečnom priestore pokutového územia alebo tesne pred ním.“