Slováci dotiahli dvojgólové manko, v nájazdoch však neuspeli

Kaufland Cup 2022

Zverenci trénera Craiga Ramsayho v tretej tretine prehrávali o dva góly, no nevzdali sa a zápas doviedli do predĺženia. V ňom nevyužili presilovú hru a neuspeli ani v nájazdoch. Autorom toho víťazného bol Trettenes.

Ďalšiu šancu mal Gachulinec, ale pred brankárom mu mieril len do hrudníka. V závere prvej tretiny Nóri využili chybu v slovenskej obrane a Röymark vyrovnal.

V 11. minúte sa už diváci na žilinskom "zimáku" tešili, keď Grmanovo nahodenie od modrej čiary šikovne tečoval do siete Liška - 1:0.

Nóri sa do zakončenia dostali až v 7. minúte, Rybár musel kryť strelu Pedersena.

II. tretina:

Hneď na začiatku druhej dvadsaťminútovky sa do skvelej šance dostal Pospíšil, ale Arntzen už po niekoľkýkrát dobre zasiahol. O niečo neskôr mal výbornú možnosť aj Lantoši, no ani on sám pred brankárom neuspel.

V 29. minúte poslal strelu od modrej čiary smerom na bránku Johannesen, puk tesne pred Rybárom tečoval Čerešňák a dezorientovaný Rybár už nemal šancu zasiahnuť - 1:2.

Vyrovnať mohol v prvej presilovej hre v zápase Lantoši, ale mieril tesne vedľa. Výborne však mieril Sýkora v 37. minúte, keď poslal puk do ľavého horného rohu a do kabín sa išlo opäť za nerozhodného stavu.