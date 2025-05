Šatan a Országh počítajú absencie. Bez hráčov z NHL bojovali Slováci naposledy o záchranu

„Príprava bola fajn. Postupne sme sa do toho dostávali. Naše výkony sa zlepšovali. Najťažší dvojzápas bol proti Česku. Proti Nemecku sme hrali lepšie ako proti Švajčiarsku.

Stále je to len príprava, je to za nami a nič to ešte neznamená. Sú to len štatistiky. To najdôležitejšie príde v piatok,” dodal Országh.

Mal na mysli úvodný zápas majstrovstiev sveta. Slováci v piatok 9. mája o 20:20 nastúpia v Štokholme proti Švédom. Do štartu MS v hokeji 2025 tak zostáva už iba päť dní.