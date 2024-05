Pastrňák posilní Česko: V klube nemali radosť, nepáčilo sa im to

"Samozrejme, (v klube) veľkú radosť nemali. Hokeja a zápasov bolo veľa. Nepáčilo sa im to, ale pochopili ma. Hovoril som im, že by pre mňa bolo ťažké neprísť, aj keby šampionát nebol v Česku. Tento rok to je pre mňa ešte lukratívnejšie," vyjadril sa podľa isport.blesk.cz .

Do českej metropoly prišiel útočník v pondelok. Na letisku ho čakali novinári, ktorí jeho príchod zmonitorovali.

Dvadsaťsedemročný Pastrňák by mal nastúpiť už v utorok proti Kanade. Ak by Česi toto stretnutie zvládli za tri body, vyhrali by skupinu.

"Dostať sa späť do zápasového tempa po jednom tréningu nebude nič príjemné, ale snáď to zvládnem. Ani neviem, kto presne hrá za Kanadu, ale pár zápasov som videl, veľa korčuľujú. Bude to dobrý zápas. V hre je prvé miesto v tabuľke, očakávam kvalitný hokej," doplnil havířovský rodák.

Pôjde o jeho piatu účasť na majstrovstvách sveta. Z posledných v roku 2022 si odniesol bronz.

