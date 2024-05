Recept na Švédov? Bez puku sú stratení, vraví Lintner. Zažartoval na úkor najväčších hviezd

Pozná recept na prekonanie obrany severanov, hoci jeho taktiku by zrejme súper veľmi rýchlo prekukol. So Švédmi sa Slováci stretnú v utorok.

"Na Švédov by som urobil špeciálnu taktiku. Lebo mnohí hovoria: ´pozor na Švédov a ďalej to ani nemá pokračovanie´.

"Páči sa mi, že spomínate zrovna ich dvoch. Lebo keď hral Karlsson vo Frölunde a Hedman v MODO, ja som robil vo švédskej lige viac bodov, ako oni dvaja dokopy," uviedol bývalý reprezentačný obranca, no vzápätí so smiechom dodal: "Ale to asi preto, že mali v tom čase 16 rokov."

"Vo Švédsku sú novinári veľmi agresívni v komunikácii, tam sa to rieši inak. Novinári na Slovensku sú oproti nim veľmi zhovievaví. Hráči ani nečítajú články, lebo by to mohlo narušiť ich koncentráciu, to teraz myslím úplne vážne.

Tam sa rieši každé zaváhanie dosť agresívne. Tým pádom je aj tlak verejnosti veľký. Ale Švédi hrajú jeden z najkrajších hokejov tu v Ostrave a niekedy aj na úkor výsledku. Tak by to mohlo byť v zápase proti nám. Takže na tento zápas sa teším úplne najviac," uzavrel Lintner.