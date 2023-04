Lantoši po prehre s Nemeckom: Netrvá to deň, ani dva. Všetko si musí sadnúť

„Ešte jeden. Ešte jeden,“ pýtali si priaznivci v Žiline.

„Nemal som žiadnu možnosť nahrať, tak som vystrelil. Zavrel som oči a puk sa odrazil od nemeckého hráča do brány. Mal som trošku šťastie. Bol to špinavý gól. Som za to rád, ale škoda, že sme nevyhrali,“ povedal po zápase strelec prvého reprezentačného gólu, ktorý priznal, že sa ťažšie dostával do tempa. „Kondične som nie úplne vládal,“ prezradil.