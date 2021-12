Slovenky? Očakávam povinné víťazstvo, hovorí nemecký tréner

Do ďalšej fázy postúpia z každej skupiny prvé tri tímy, posledný bude hrať o umiestnenie v tzv. Prezidentskom pohári.

"Očakávam povinné víťazstvo," povedal deň pred duelom pre agentúru DPA tréner Henk Groener, ktorého zverenky vstúpili do turnaja hladkým triumfom 31:21 nad Českom. Slovenky v ouvertúre neuspeli v súboji s Maďarskom (29:35).

LLÍRIA. Hádzanárky Nemecka nastúpia v sobotu na druhý zápas v E-skupine MS proti Slovensku v pozícii jasných favoritiek a chcú si v predstihu vybojovať miestenku do hlavnej fázy šampionátu.

"Zápas na majstrovstvách sveta je niečo iné, ale vieme čoho sme schopné a keď to ukážeme na palubovke, tak v sobotu vyhráme," vyhlásila sebavedomo Alina Grijseelsová, hráčka Borussie Dortmund.

Nachystáme sa však na súperky tak, že do duelu pôjdeme s cieľom vyhrať,“ uviedla Bíziková pre web Slovenského zväzu hádzanej.

Streicher: Bude to náročné

Jej spoluhráčka Barbora Lanczová pridala: "Pred necelým týždňom sme sa s nimi stretli, takže máme z čoho čerpať poznatky. Určite sa dôkladne pripravíme a spravíme všetko, aby bol výsledok lepší ako s Maďarkami.

Nemky majú vysoké hráčky, strelkyne, ku ktorým musíme viac pristupovať. Potrebujeme lepšie brániť a potom môžeme s nimi uhrať dobrý výsledok."

Náročný zápas očakáva v sobotu aj kouč Sloveniek Pavol Streicher.

"Nemecko potvrdilo proti Česku svoju kvalitu. Ukázalo ju aj na turnaji v Madride, ktorý odohralo vo veľkom štýle, takže vieme, čo nás čaká.

Je to vyrovnaný tím, majú veľa možností na prestriedanie. Bude to náročné, ale urobíme všetko pre to, aby sme uhrali dobrý výsledok," dodal.